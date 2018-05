Modena LifeStyle | I 10 modi per riconoscere un modenese Doc

#1 Il vero modenese di città considera quello che c'è fuori dalla città un territorio di simil-modenesi, dominati dal potere della Ghirlandina

#2 Il modenese doc crede che il vero il dialetto modenese è solo quello che si parla in città, gli altri sono dei suoi scimmiottamenti

#3 Il modenese doc quando vede la Ghirlandina si emoziona, e anche se è la stessa da mille anni, è come se fosse la prima volta.

#4 Il modenese doc a tutti gli amici che vengono da fuori città ricorda che Modena ha un sito Unesco meraviglioso, ed è l'unica in provincia ad averlo.

#5 Il modenese doc quando deve insultare qualcuno, non sa mai se paragonarlo ad un reggiano o a un bolognese.

#6 Il modenese doc non ha dubbi, la sua cucina è la migliore del mondo, e tutto ciò che è buono è modenese, come per esempio il tortellino.

#7 Il modenese doc quando sente parlare di Roma Capitale, ricorda al suo amico di fuori città che anche Modena fu una capitale

#8 Il modenese doc guarda a San Geminiano, come un napoletano San Gennaro. Tuttavia il modenese sa che il miracolo della nebbia batte quello del sangue che si scioglie.

#9 Il modenese doc ti ricorda che ci sono e ci sono stati Enzo Ferrari, Luciano Pavarotti, Massimo Bottura e, persino, Vasco Rossi, anche se poi omettono che quest'ultimo sia nato a Zocca.

#10 Il modenese doc non guarda la Formula 1, lui guarda la Ferrari. E anche se il Modena non gioca più, non si finge tifoso del Sassuolo o del Carpi, ma preferisce non parlare di calcio.