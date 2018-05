Modena LifeStyle | I 10 comportamenti del tipico maranellese

#1 Il Maranellese è leggermente orgoglioso che nel proprio paese ci sia la Ferrari, e quando incontra uno da fuori dice: "Io ho la Ferrari". Come se questa Ferrari sia nel giardino di casa sua.

#2 Il Maranellese doc non abita nel paese di Maranello, e neppure nel comune di Maranello, lui abita nella Città di Maranello.

#3 Se chiedi ad un Maranellese cosa ci sia di importante a Maranello ti risponderà: "Beh sicuramente la Ferrari...e poi...la Ferrari....e l'ho detta la Ferrari?"

#4 Quando qualcuno di Castelnuovo, Castelvetro, Vignola o Spilamberto ricordano: "Noi abbiamo bellissimi castelli". Uno di Maranello dice: "Guarda che anche a Maranello c'è un castello." E loro: "Ah si?"

#5 Quando giri per Maranello in auto con un maranellese ogni tre per quattro si ferma e indicando sulla strada urla: "Guarda le strisce pedonali sono rosse" oppure "guarda il cordolo della rotatoria è rosso", oppure "guarda il marciapiede ha le strisce rosse".

#6 Ed è ormai tutto così rosso in giro per Maranello, che il vero maranellese a quel punto si sente legittimato a passare con il rosso.

#7 Il vero maranellese quando la Ferrari vince una gara, prima di sventolare le bandiere, chiama il prete perché suoni le campane.

#8 Per il vero maranellese il campionato automobilistico non si chiama Formula 1, ma si chiama Ferrari.

#9 Il vero maranellese quando ha scoperto che la sua compagnia telefonica, la Vodafone, è passata alla McLaren, non solo è passato ad un'altra compagnia, ma ha boicottato a livello familiare il suo nuovo nemico.

#10 Il vero maranellese quando la Ferrari non vince ancora una volta il campionato lo sentirai ripetere: "Il prossimo anno lo vinciamo sicuro!"