Modena LifeStyle I 7 comportamenti del modenese social quando c’e’ la neve

Siamo pronti alla nevicata e già l’argomento ha iniziato ad essere discusso online, nei vari gruppi Facebook di modenesi. Ecco i 7 comportamenti del modenese social quando c’e’ la neve, e vediamo se vi riconoscete in almeno uno di questi comportamenti.

#1 Diretta Facebook dipendenti

Appena il primo fiocco di neve scende dal cielo, ci sarà sempre un modenese pronto a fare una diretta facebook, dove non sapendo cosa dire ripete “La neve scende, ve lo avevo detto”

#2 Foto di viabilità

Chi non si dedica alle dirette, sicuramente pubblica la fotografia dall’interno dell’auto con davanti le code di auto legate ai disagi della viabilità, lamentandosi e dando colpa al comune, alla regione, all’Europa o ai rettiliani.

#3 Snow-Selfie

Lo snow-selfie e’ un modenese a cui piace unire l’elemento della neve con l’immagine di se’. Una categoria che si divide in due: quelli che si fanno i selfie in piazza grande, e quelli che non hanno voglia di andare in centro e si limitano a farsi un selfie dalla finestra aperta con dietro la neve.

#4 Filo-gattini

Poi ci sono quei modenesi che non vedono l’ora che cada la neve, per poter fotografare il proprio gatto o cane, fare cose strane sulla neve.

#5 I reporter-lamentosi

Per non parlare di quelli che si improvvisano reporter e si mettono a documentare con foto, dirette e video, i disagi legati alla neve.

#6 I metereologi improvvisati

E poi ci sono quelli che da 48 ore prima della neve iniziano la propria attività di metereologi, ovviamente una professione che fanno temporaneamente, ovvero in quel lasso di giorni che gli servono per avere tanti like.

#7 Le tipe mezzenude ma con UUG

Queste sono fantastiche, infatti si tratta di ragazze, che attendono la neve per farsi fare la stessa fotografia ogni volta: loro in casa, davanti alla finestra, che guardano la neve cadere, con in mano una tazza, che molto probabilmente è vuota. La cosa strana è che queste indosseranno una lunga felpa, tenuta con le maniche che quasi impediscono di vedere le unghie, e indossano le UUG, ma le gambe sono scoperte. E tu ti chiedi: ma come…