#1 Il vero vignolese quando visita con amici "stranieri" castelli in giro per l'Italia commenta sempra: "Si però la nostra rocca è più grande", "si però la nostra rocca è più bella", "si però la nostra rocca è più antica". Non esiste per il vero vignolese un castello più bello di quello di Vignola

#2 Quando il vero vignolese sente dire che la scala del Barozzi è nel Palazzo Barozzi, si avvicina e con fare da Alberto Angela ti riprende: "In realtà si chiama Palazzo Boncompagni."

#3 Per il vero vignolese alla fine della cena non c'è il momento del dolce, ma c'è il momento della Torta Barozzi.

#4 Per il vero vignolese cercherà di spiegarti la differenza tra la Bassa e le Basse, ma tanto capirai.

#5 Il vero vignolese non va in piscina, va all'Olimpia.

#6 Per il vero vignolese dato che Vignola è la capitale della ciliegia, allora Vignola è una capitale come Roma, Parigi o Londra.

#7 Per il vero vignolese le ciliegie non sono un frutto, sono un momento dell'anno.

#8 Per il vero vignolese non mangia la torta Barozzi, mangia la Barozzi di Gollini.