Modena LifeStyle | I 10 stereotipi su 10 comuni modenesi

#1 Mirandola

Mirandola è un paese storico della bassa e l'abbiamo presa come simbolo di questo territorio. Sulla bassa gli stereotipi riguardano il tempo "d'estate c'è un sole che spacca le pietre, e nelle altre tre stagioni la nebbia" e sul cibo "mangiano solo rane fritte", tanto che vengono chiamati anche Raner.

#2 Carpi

Carpi è la città della moda e i carpigiani lo sappiamo, sono un po' fatti così. Una carpigiana si riconosce subito, lei mette l'argomento abbigliamento in qualsiasi discorso, anche nelle situazioni peggiori. Metti che debba correre in ospedale perché si è rotta una gamba? "Prima devo togliersi la tuta e mettersi un vestito migliore, se no che figura ci fa con gli infermieri, anche se in effetti sti qua girano in ciabatte".

#3 Castelfranco Emilia

In questa cittadina lo sappiamo, sono un po' dei non modenesi, infatti molti di questi tifano il Bologna e tendono ad avere quella z di oltre Panaro. E se non è per la questione bolognese, un modenese si immagina un castelfranchese mangiare tortellini in ogni momento della giornata, anche a colazione.

#4 Modena

Modena è la gran città, praticamente una metropoli a dire dei modenesi. E poi vuoi mettere che i modenesi hanno persino un sito Unesco? Anzi fino a poco tempo fa chi veniva dalla periferia per andare in centro diceva "vado in città".

#5 Formigine

Formigine è la città perfetta, che ha vinto ogni sorta di premio che un'amministrazione comunale può vincere, e dove volano uccelli dai colori più svariati, e in effetti se abiti a Formigine sei un figo, se abiti già a Casinalbo sei un poveraccio.

#6 Spilamberto

Uno spilambertese sembra normale, tranne se gli parli di aceto balsamico. "Si quell'acquetta te la bevi te, io ho l'aceto balsamico tradizionale". E tu gli provi a spiegare che è quello tradizionale che hai casa con le botti e la batteria. Ma lui ti risponde: "Si ma se non è di Spilamberto è acquetta. Non è a caso che qui abbiamo il Consorzio".

#7 Vignola

A Vignola si mangiano le ciliegie e torta Barozzi. Basta. La vita di un vignolese è mangiare ciliegie e torta Barozzi.

#8 Maranello

Questa è la città della Rossa, non ci sono dubbi su chi sia il numero uno in provincia perché in questa città si produce la migliore auto del mondo. E se non abiti a Maranello sei un po' sfigato.

#9 Sassuolo

A Sassuolo non ci sono imprese, ci sono ceramiche e basta. Ogni attività registrata alla Camera di Commercio è una ceramica o un colorificio. E non si vende nient'altro che delle piastrelle. Tranne di sera che ci si ubriaca di Sassolino.

#10 Zocca

Zocca non è certo da meno per orgoglio. Sarà che si dichiara la patria della crescentina. Sarà che si dichiara la patria del borlengo. Sarà che si dichiara la patria del gnocco fritto. Sarà che si dichiara la patria del croccante modenese. Sarà che si dichiara la patria della musica con Vasco Rossi.