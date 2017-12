Inaugura la mostra "GP d'autore" al Museo Ferrari di Maranello 

Lo sguardo inedito di artisti di fama internazionale sul mondo della Formula 1 ha dato vita alla mostra "GP d'autore", inaugurata oggi al Museo Ferrari di Maranello. Le 20 tavole realizzate da 9 maestri della graphic novel raccontano ciascuna delle tappe del Mondiale di Formula 1 2017, prendendo spunto dalla tradizione e dalle leggende di ogni Paese.

Le imprese della monoposto SF7OH della Scuderia Ferrari sono così immortalate in opere popolate da piramidi e supereroi, grattacieli e draghi, montagne e deserti, fra citazioni della storia di ieri e di oggi.

Le opere saranno esposte al Museo fino a febbraio, insieme alle mostre in corso "Under the Skin" e "Rosso Infinito".

La visione della mostra è inclusa nel biglietto d'ingresso al Museo, che rimarrà aperto per tutto il periodo natalizio dalle 9:30 alle 18 con orario continuato, con le sole eccezioni del 25 dicembre e del 1° gennaio.