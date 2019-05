Sito Unesco, aperture straordinarie per il Motor Valley Fest

Con il Motor Valley Fest a Modena da giovedì 16 a domenica 19 maggio, il cuore storico della città, il sito Unesco patrimonio dell’umanità di piazza Grande, si predispone ad accogliere visitatori e turisti con una serie di aperture straordinarie.

La Torre Ghirlandina, simbolo della città, sarà aperta giovedì 16 e venerdì 17 a orario continuato dalle 9.30 alle 23 con ultimo ingresso mezz’ora prima e con biglietto a 3 euro o biglietto Unico per Unesco a 6 euro, valido anche per Sale storiche e Acetaia di Palazzo Comunale e Musei del Duomo; sabato 18 maggio in occasione della notte bianca di Nessun dorma la Torre è aperta fino alle 24 (ultimo ingresso 23.30, fino alle 19 con biglietto, dopo le 19 gratuitamente). Domenica 19 la Ghirlandina apre con biglietto dalle 9.30 alle 19 (biglietteria fino alle 18.30).

Il Duomo si visita gratuitamente dalle 7 alle 19 rispettando le funzioni religiose, e in occasione della notte bianca di sabato 18 resta aperto fino alle 22, con possibilità sempre di prenotare visite di gruppo allo Iat di piazza Grande (tel. 059 2032660).

I Musei del Duomo in via Lanfranco saranno aperti giovedì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30, venerdì e domenica dalle 9.30 alle 18.30 (sempre ingresso 4 euro, o biglietto Unico da 6 euro). Sabato 18 per la notte europea dei musei orario continuato dalle 9.30 alle 24 (con biglietto fino alle 19; dalle 19 in poi gratuito)

L’Acetaia comunale giovedì 16, venerdì 17 e domenica 19 apre alle visite a gruppi con guide della Consorteria nei turni delle 10.30; 11.30; 15.30; 16.30. Costo 2 euro o biglietto Unico da 6 euro. Biglietti e prenotazioni allo Iat di piazza Grande 14. Sabato 18 maggio per il Nessun Dorma visite anche serali gratuite nei turni ogni mezz’ora dalle 20 alle 23.30. Per queste ci si deve prenotare all’Urp di piazza Grande 17, sotto i portici del Municipio.

Le Sale storiche di Palazzo Comunale in piazza Grande saranno aperte dalle 9 alle 19 gratuitamente giovedì 16 e venerdì 17, mentre sabato 18 per la notte bianca saranno visitabili fino alle 24; domenica 19 gratuitamente dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19 con biglietto (2 euro, o biglietto unico Sito Unesco a 6 euro).

L’Ufficio Iat (Informazioni e accoglienza turistica) di piazza Grande 14 sotto i portici di Palazzo Comunale è aperto al pubblico giovedì e venerdì 16 e 17 dalle 9 alle 21, sabato 18 maggio per la notte bianca dalle 9 alle 23, domenica 19 dalle 9 alle 19 (tel. 059 2032660).