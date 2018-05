I Motor1Days che non ti aspetti: moto, sicurezza, gaming, sim racing e modellismo

Ai Motor1Days, in programma il 12 e 13 maggio all’Autodromo di Modena, dove l’automobile si conferma assoluta protagonista, spazio anche alle contaminazioni con il mondo delle due ruote, del gaming, del virtual driving e del modellismo, grazie a partner d’eccezione che, con la loro presenza, garantiranno ai visitatori di ogni età, un’esperienza unica a base di adrenalina e divertimento.

Per la prima volta ai Motor1Days, Harley-Davidson® sarà presente all’evento per accontentare gli appassionati di due ruote e i cultori dell’iconico brand americano. Harley-Davidson darà la possibilità di testare 7 modelli della gamma 2018, inclusi i nuovi Softail® e gli ultimissimi Sportster® Iron 1200 e Forty-Eight Special, tutti da provare in sessioni organizzate. Chi sogna di vivere l’esperienza di guida in sella ad una Harley ma non ha la patente, potrà cimentarsi invece con il Jumpstart ™. Per tutti i soci dell’ Harley Owners Group sarà previsto uno spazio dedicato all’interno del paddock per esporre la propria moto fino ad un massimo di 100. Infine, coloro che si presenteranno all’evento in sella alla propria Harley, avranno la possibilità di entrare in pista per una parata.

Riflettori puntati sulla sicurezza con Cybex che ai Motor1Days conferma il proprio impegno alla corretta diffusione delle informazioni sul tema della sicurezza in auto, per cui l’azienda sta attivando molteplici iniziative che ogni giorno vedono scendere in campo i propri esperti con l’organizzazione di corsi formativi rivolti ai genitori. Ai Motor1Days grazie a Cybex per la prima volta sarà possibile per i genitori svolgere un’esperienza di test drive con il proprio bambino a bordo, in tutta sicurezza grazie ai seggiolini Cybex. Cybex sarà inoltre presente ai Motor1Days con un corner nel quale i partecipanti all’evento potranno incontrare il team di esperti, raccogliere utili consigli e toccare con mano i prodotti. “Siamo lieti di rinnovare anche quest’anno la stretta collaborazione con Motor1.com/OmniAuto.it” dichiara Sandro Pietrogrande, Country Manager Italia. “L’evento è un’occasione per veicolare al meglio la nostra campagna di informazione grazie a incontri personali con i genitori per sensibilizzarli sulla scelta e l’utilizzo corretto dei seggiolini auto e per preservare la vita dei figli”.

Ampio spazio al gaming con molteplici partner che hanno scelto i Motor1Days per presentare al pubblico le loro proposte di video giochi a tema motori.

Škoda, oltre ad essere partner automotive dei Motor1Days, sarà presente con due postazioni di simulatori di guida targati Sparco messi a disposizione per testare il gioco WRC7 per PS4. Ci sarà inoltre la possibilità di mettere alla prova i propri riflessi con il reaction test, scattare selfie con sfondi personalizzati con Photo Sharingbox e attività dedicate anche ai più piccoli.

Sony Interactive Entertainment ai Motor1Days con Gran Turismo™ Sport, che dà la possibilità a tutti di mettersi al volante di alcune delle più veloci ed esclusive auto del pianeta. Gran Turismo™Sport offre un totale di 19 tracciati, con 54 configurazioni, portando gli aspiranti piloti in giro per il mondo, con un parco vetture di oltre 200 esemplari, incluse auto da competizione e di serie prodotte dalle più rinomate case automobilistiche. Ogni vettura è stata ricreata digitalmente dal team di Polyphony Digital in ogni dettaglio, dalla struttura interna dei fari alle cuciture dei sedili. Durante i Motor1 Days, i partecipanti avranno la possibilità di vivere l’adrenalina di GT Sport grazie alle postazioni messe a disposizione da Sony Interactive Entertainment Italia. Utilizzando il visore per realtà virtuale PlayStation®VR (PS VR), sarà possibile salire a bordo delle supercar presenti nel gioco e vivere un’esperienza di guida mai provata prima. Grazie alla collaborazione con la FIA (Fédération Internationale de l'Automobile), GT Sport è il primo videogioco della storia ad entrare di diritto nel mondo reale delle competizioni automobilistiche. Prossimamente sarà infatti possibile partecipare a due campionati online: nel primo si può rappresentare il proprio Paese nella Coppa delle Nazioni; nel secondo, la Coppa costruttori, dove si compete per la propria casa automobilistica preferita.

Hot Wheels, la prima macchina posseduta da ogni uomo, sarà presente ai Motor1Days con un pack Hot Wheels in dimensioni “reali”, uno spot immancabile per gli appassionati di automobili che amano le sfide! Entrando nell’enorme scatola targata Hot Wheels con la propria vettura, il pilota potrà sentirsi all’interno della confezione delle macchinine che più amava da bambino, e scattarsi una foto che, una volta postata sui social con gli hashtag #Motor1Days2018 #HotWheels #Accettalasfida, entrerà in gara. Le foto che riceveranno più likes saranno ripubblicate sulla pagina Facebook di Motor1Days e su Motor1.com/OmniAuto.it, mostrando le macchine più belle e fiammanti a tutti.

Carrera Toys, brand leader nella produzione di piste per slotcar e giocattoli radiocomandati in cui nome si ispira alla mitica Porsche Carrera. Carrera Toys, grazie ad un rinnovato slancio tecnologico, componenti durevoli e di alta qualità, cavalca il successo riscosso nelle generazioni passate, introducendo un innovativo sistema di controllo digitale e concept car creative radiocomandate che fanno la gioia di ogni nativo digitale. Carrera Toys conquista i vecchi e nuovi appassionati delle corse in miniatura, riproducendo fedelmente l’atmosfera dei grandi eventi automobilistici direttamente nel proprio salotto di casa. Le slotcar Carrera sono curate in ogni dettaglio. I nuovi set Carrera Digital dotati dell’innovativo tracciato digitale, offrono una serie di funzionalità inedite per una pista di automobiline. Ai Motor1Days sarà possibile provare la Carrera Digital 132 con il meglio dei grandi campionati automobilistici FIA dell’era moderna: Formula 1, GT Championship, GT3, DTM e la nuovissima Formula E. Il tracciato digitale, in dotazione per tutti i set della categoria, permette fino a un massimo di 6 giocatori di correre in simultanea. I controller wireless - opzionali- garantiscono un feeling di guida e una precisione di erogazione del gas e della frenata mai vista finora.

RC Drift Italia, punto di incontro per neofiti e professionisti del drifting e del modellismo dinamico, ai Motor1Days ricreerà, all’interno del proprio box, una pista con macchinine radiocomandate da drifting oltre a mettere a disposizione due auto da dritfting da provare in pista.

Spazio alla sim racing con Digital Dreams che ai Motor1Days propone il proprio simulatore Formula 1 professionale, adatto come allenamento per piloti professionisti, ma anche per principianti e videogiocatori. Il simulatore Formula 1 by Digital Dreams è il più avanzato simulatore F1 professionale di monoposto da competizione che consente una corsa virtuale nei circuiti più famosi, riprodotti in ogni minimo dettaglio. Inoltre Digital Dreams metterà in palio una consolle Microsoft XBOX One a chi effettuerà il giro più veloce nei 2 giorni di manifestazione.

Per tutti gli appassionati di virtual driving, ASD D2D Simulation che, con le sue 15 postazioni di guida, tutte collegate in lan, è considerato un vero e proprio autodromo virtuale, un tempio per gli appassionati di sim racing. Riconosciuta dal GEC come promotore di eSport , permette a tutti i suoi simdriver di essere tesserati e riconosciuti a tutti gli effetti come sportivi nel settore delle corse virtuali e giochi competitivi.

L’ingresso ai Motor1Days è gratuito: per partecipare a tutte le attività in programma è obbligatoria la registrazione sul sito www.motor1days.com.