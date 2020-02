Arte urbana, completato il murale di Petani a Castelnuovo

Con qualche giorno d'anticipo, l'artista Fabio Petani ha completato il murales su piazza Goldoni, lungo via Vandelli, a Montale. L’opera di Petani si aggiunge a quella realizzata nell’ottobre scorso da Fabio Tellas, proseguendo il progetto di evoluzione urbana di Montale realizzato con la “regia” del Comune di Castelnuovo e di Tiziano del Vacchio, presidente dell’associazione Rosso Tiepido.

Domani alle 11 l'artista inaugurerà l’opera insieme a Massimo Paradisi, sindaco di Castelnuovo Rangone, e Sofia Baldazzini, assessora alla Cultura.

“Per un centro di 5mila abitanti – spiega Sofia Baldazzini, assessora alla Cultura del Comune di Castelnuovo Rangone – è una cartolina ambiziosa, capace di aumentare l’attrattività del territorio e renderlo conosciuto ad un pubblico più vasto. Già diversi turisti hanno scelto come meta Castelnuovo, attirate delle opere e dagli artisti che abbiamo proposto in questi anni. Siamo convinti che dare importanza a questo progetto possa servire a diventare ancora più attrattivi e valorizzare ulteriormente le nostre eccellenze enogastronomiche e gli altri luoghi di visita tradizionali, come il Parco archeologico della Terramara e la tomba di Pavarotti. L’opera di Petani è un grande omaggio alla bellezza di riscoprire luoghi lontani dalle grandi capitali eppure capaci di rivelarsi pieni di vitalità”.