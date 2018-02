Musei del Duomo visitabili negli stessi giorni del sito Unesco

Più aperture al pubblico dei Musei del Duomo e in giorni allineati a quelli degli altri monumenti e spazi culturali del sito Unesco di piazza Grande, accessibili tutti con il biglietto unico per il sito patrimonio dell’umanità. Proprio dall’introduzione di questo strumento il Museo ha registrato un aumento di visitatori di oltre il 50 % negli ultimi tre anni.

Si consolida la collaborazione tra Comune di Modena e Basilica Metropolitana nella gestione del biglietto unico, con una nuova convenzione valida fino a febbraio 2020 sottoscritta nei giorni scorsi.

L’aver allineato i medesimi giorni di apertura al pubblico (introducendo le aperture nei festivi, eliminando la chiusura di ferragosto e del 16 agosto, aggiungendo l'apertura per la Festa del Patrono e inserendo i medesimi giorni di chiusura degli altri monumenti del sito, cioè domenica di Pasqua, Natale e primo dell'anno), rappresenta un passo avanti per rendere omogenea la fruibilità dei luoghi visitabili col biglietto unico. I dati raccolti dal 2015 al 2017 mostrano una crescita progressiva dei biglietti unici acquistati (da 2.124, a 3.601, a 4.347, totale 10.081) simmetrica all’aumento dei visitatori dei Musei del Duomo (da 6.121, a 7.954, a 9.578, con un aumento di oltre il 50 per cento dal 2015 al 2017), che hanno beneficiato dell’“effetto biglietto unico” e della conseguente promozione e comunicazione condivisa di tutto il sito Unesco.

La nuova convenzione è stata sottoscritta per l’Amministrazione da Giovanni Bertugli, dirigente del Servizio Promozione della Città e Turismo, e per la Basilica Metropolitana da monsignor Luigi Biagini.

Il biglietto unico (costo 6 euro e validità illimitata) è stato istituito nel maggio 2015 e consente di visitare a prezzo ridotto Torre Ghirlandina, Sale Storiche di Palazzo Comunale, Acetaia Comunale e Musei del Duomo (che mantengono ognuno anche la possibilità di biglietti d’ingresso specifici).

Dunque, i Musei del Duomo da sabato 17 febbraio, giorno in cui si torna anche a salire sulla Ghirlandina, aprono al pubblico dal martedì alla domenica e nei festivi dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30; aperti per San Geminiano (31 gennaio), saranno chiusi per Pasqua, Natale e 1 gennaio.

Informazioni sul biglietto unico sito Unesco allo Iat, Ufficio informazione e accoglienza turistica, piazza Grande 14 (tel. 059 2032660 – e-mail: info@visitmodena.it – sito web www.visitmodena.it).