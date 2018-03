Musica e società, riparte il progetto modenese di coesione sociale

Parte l’edizione 2018 di Musica e Società, progetto di educazione musicale per bambini e ragazzi ispirato al ‘Sistema’ del venezuelano Antonio Abreu e realizzato a Modena dalla Fondazione Teatro Comunale in collaborazione con la Scuola d'Arte Talentho e la Fondazione San Filippo Neri. Le lezioni di pianoforte, chitarra, batteria, basso, violino, sassofono, clarinetto, tromba, flauto traverso, fisarmonica e percussioni, tenute da docenti altamente qualificati, sono gratuite e si rivolgono a giovani dagli 11 ai 18 anni di età. Il sistema si basa sull'opportunità di studio della musica sia individuale che attraverso la musica d'insieme.

Il progetto dà vita a un’orchestra che si esibirà il 6 giugno al Teatro Comunale nel contesto di uno spettacolo che vedrà la partecipazione di Fondazione Andreoli di Mirandola, Liceo Sigonio e Istituto Musicale Vecchi – Tonelli di Modena, tutti enti che fanno parte della rete provinciale del nucleo Musica e Società appartenente al Sistema Orchestre e Cori Giovanili e Infantili in Italia.

A Modena l'avvio del progetto si è basato su una realtà circoscritta partendo con interventi nei quartieri periferici di Albareto e il Plesso R-Nord del quartiere Crocetta, per arrivare nel 2011 alla costituzione del primo nucleo sperimentale. Da questa sperimentazione nasce dal 2012 il nucleo ufficiale presso il complesso R-Nord nello spazio di aggregazione giovanile Happen.

L'obiettivo primario del progetto è di diffondere l’educazione musicale come risposta alle difficoltà che gravano sul mondo giovanile e come prevenzione e cura dei disagi psico-sociali, attraverso una nuova capacità di progettare il futuro, una rinnovata scala di valori umani, contribuendo al contempo allo sviluppo economico e culturale delle aree di riferimento. Tanti i ragazzi iscritti, che mercoledì 07 marzo 2018 alle ore 17.00 si troveranno alla Scuola d'Arte Talentho di Modena per un incontro di avvio presieduto dal Sindaco di Modena, dal direttore del Teatro, dal presidente della Fondazione San Filippo Neri e da Antonio Capasso per la Cooperativa sociale Il Girasole.