Musica. Marcello Belloni racconta Las Vegas nel suo nuovo inedito

Si sono svolte domenica 22 Aprile le prime riprese del videoclip del nuovo inedito di Marcello Belloni. Circa una trentina di persone tra attori, comparse fotografi hanno partecipato alle riprese del videoclip girato nel nuovo locale di San Prospero, il 'Secret, una zona nella mente' il cui proprietario è l'artista Fabrizio Cattabriga, detto Jerry.

'Per questo Videoclip avevo bisogno di un locale che andasse oltre l'ordinario e che proiettasse lo spettatore in una dimensione di arte e trasgressione - racconta Belloni - per questo motivo ho chiesto a Jerry di poterlo girare nel suo locale. Jerry è un amico ed è un grande artista e sono fiero ed onorato che le sue splendide opere facciano da cornice al mio video'

Marcello Belloni, Cantautore, torna sulla scena musicale con un nuovo Inedito, un brano autobiografico che racconta il suo anno e mezzo vissuto a Las Vegas, la cui uscita è prevista per Maggio /Giugno.

'Sento il bisogno di iniziare a raccontarmi - spiega Belloni - vorrei che le persone iniziassero a conoscermi realmente, la mia esperienza a Las Vegas ha segnato un periodo importante nella mia vita' - continua - 'Quando hai tutto ma senti di non avere niente..

Quando vuoi scappare via da tutto ma in realtà scappi solo da te stesso.. Quando pensi di poter far senza ma ti accorgi di esserne dipendente

Quando pensi di essere immortale ma poi ti svegli e sei solamente un uomo.

Nel paese delle grandi opportunità.. c'è qualcosa che ti manca..

Questo è Mille Luci a Las Vegas'

Non ci resta che seguire l'artista in attesa dell'uscita del suo Inedito accompagnato dal Videoclip la cui regia è stata curata da Marcello Belloni.