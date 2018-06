Appuntamento musicale a Nonantola con “Salto Nel Suono” 

La musica dopo la manifestazione dello scorso fine settimana continuerà ad allietare l’estate di Nonantola, grazie alla sezione estiva della rassegna “Salto Nel Suono”. Quattro gli appuntamenti concertistici nel contesto silenzioso e raccolto del Giardino Perla Verde. Il primo concerto, in collaborazione con la scuola di musica Officine Musicali, è in programma giovedì 21 giugno con l’esibizione della Sonic Uke Orchestra con il suo repertorio vario e ricco di sorprese. Quest’anno il programma comprende una speciale suite con canzoni dei Beatles, l’omaggio alle musiche del cartone animato di Bruno Bozzetto “Vip, mio fratello superuomo” e diverse perle della musica italiana (tra cui le memorabili "Un albero di trenta piani", "Nel blu dipinto di blu" e "Viva la campagna”).

"La canzoni non devono essere belle, devono essere stelle, illuminare la notte”. La citazione di parte del testo di uno dei successi di questa primavera 2018 - Jovanotti con la sua "Le Canzoni" imperversa nelle radio - si sposa perfettamente con la 12° edizione della Festa della Musica, perché le notti dello scorso fine settimana a Nonantola sono state illuminate da un pieno di buona musica. Oltre 4mila visitatori hanno apprezzato le band - 270 musicisti, 6 palchi nel centro storico e 48 concerti - e le proposte gastronomiche dei ristoratori del territorio.

Federico Sigillo che ha ha curato la parte artistica e social dell’evento: Arrivati alla 12° edizione della Festa della Musica di Nonantola siamo orgogliosi di avere accolto più di 4000 presenze nel centro storico di Nonantola ed essere oggi un importante riferimento per la scena musicale del territorio modenese. Due giorni di musica resi possibili dal grosso lavoro fatto da tutta l'organizzazione. Uno staff composto dai servizi culturali del Comune di Nonantola, dai volontari dell'Associazione "Asso2Du" che hanno garantito il perfetto funzionamento di tutta la complessa programmazione musicale, dalla Scuola di musica "Officine musicali", dal Comitato centro storico di Nonantola che unisce gran parte degli esercenti.

Non dobbiamo dimenticare anche il prezioso contributo di altri soggetti (associativi e privati) che hanno reso possibile un evento di queste dimensioni: Croce Blu, Protezione Civile e Associazione Carabinieri di Nonantola che hanno collaborato per la sicurezza e l'assistenza, l'associazione "La Clessidra" che ha lavorato per la cena di tutti i musicisti, il Vox Club/Studio's che ha fornito la sua opera per gli allestimenti dei palchi, Nonaginta srl che si è occupata degli allestimenti delle strade e piazze del paese. Quest'anno erano 270 i musicisti coinvolti in 48 bands/orchestre su 6 palchi che contemporaneamente hanno "travolto" Nonantola fino all' una di notte. E' questa formula che dopo diversi anni ha fatto della Festa della Musica di Nonantola un centro nevralgico di incontri musicali e artistici che non si limitano al territorio ma si espandono ben oltre con band estere come i Jesus, John & the Whitney da Londra e con Colin Edwin e gli Sdang sempre dalla capitale inglese o come i Shijo X e Tangram dall'Abruzzo oppure i CheapSunglusses da Torino. Il successo anche della manifestazione di quest'anno rinnova la volontà di tutti noi a riprendere al più presto il lungo lavoro per la prossima edizione 2019..