Educazione, 116 soci danno vita all'associazione Agente Speciale 006

21 Febbraio 2018, una data importante per la comunità educante dell’Unione delle Terre d’Argine: sono i 116 soci fondatori che mercoledì scorso hanno firmato infatti per costituire l’Associazione Agente Speciale 006. Il tutto a tre anni di distanza dal progetto finanziato dalla Legge regionale e che coinvolge l’Unione delle Terre d’Argine, le famiglie (genitori, nonni, zii…), gli educatori, gli insegnanti, i pedagogisti e i cittadini interessati a partecipare alla vita dei servizi per l’infanzia. A guidare le azioni dell’Associazione (le cosiddette Missioni Speciali) sarà il Regolamento per la partecipazione approvato dal Consiglio dell’Unione nel dicembre 2016.

All’assemblea di mercoledì scorso i soci fondatori hanno votato i 13 membri del Consiglio Direttivo che hanno a loro volta eletto le cariche previste dallo Statuto dell’Associazione nominando il Presidente (Patrizia Balestri, nonna ed ex insegnante di scuola comunale), il Vice Presidente (Alberto Notari, genitore e presidente del consiglio di scuola d’infanzia privata) e il Segretario (Vincenzo De Cristofaro, genitore di una scuola statale).

Sia l’Associazione che il Consiglio sono composti da utenti e cittadini che rappresentano l’intera realtà del sistema educativo 0/6 nel territorio dell’Unione delle Terre d’Argine: i Soci, infatti, provengono da Nidi e Scuole d’infanzia comunali, statali, e privati di tutti e quattro i comuni dell’Unione. Un esempio concreto di una cultura dell’infanzia condivisa e integrata che pone il benessere dei bambini e delle bambine al centro. Chi vuole entrare a far parte dell’Associazione diventando anch’esso un Agente Speciale può rivolgersi al Settore Istruzione dell’Unione delle Terre d’Argine (telefono 059 649716) e compilare la domanda di adesione. Un’occasione concreta per unirsi agli altri Agenti Speciali che interagiscono con il contesto dei servizi educativi, si impegnano a rendere il territorio sempre più a misura di bambini e bambine, compiono azioni guidate da medesimi principi e valori a sostegno dell’infanzia.

La quota associativa a copertura dell’assicurazione è stata fissata in 5 euro per il 2018 Per avere maggiori informazioni e seguire gli sviluppi dell’Associazione e delle Missioni Speciali si rimanda al sito www.terredargine.it e alla pagina Facebook Agente Speciale 006.