Nasce a Maranello il club della lettura per appassionati di libri e storie

Nasce a Maranello il club della lettura. Grazie all’interesse di un gruppo di cittadini appassionati di libri, e con il supporto operativo dell’amministrazione comunale, nei prossimi giorni vedrà la luce “Letture in corso”, esperienza che intende riunire le persone intorno ai libri e alla lettura.

Quello dei gruppi di lettura è un fenomeno sempre più diffuso, anche nel nostro Paese, e in crescita negli ultimi anni: il Centro per il libro e la lettura del Ministero dei Beni culturali ne ha catalogati un migliaio, un dato in controtendenza rispetto alle statistiche sulla lettura in Italia. Ora questa esperienza approda anche a Maranello con “Letture in corso”, con l’idea di coinvolgere gli appassionati di romanzi, racconti e storie.

Durante gli incontri ogni lettore potrà proporre un libro: il testo scelto dal gruppo sarà letto da tutti i partecipanti che si ritroveranno nell’incontro successivo per condividere impressioni e opinioni. L’incontro di presentazione, rivolto a tutti gli interessati, è in programma sabato 25 gennaio alle ore 17 alla Biblioteca Mabic.