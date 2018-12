Natale 2018: i teatri ERT in provincia di Modena festeggiano con la Christmas Card

I teatri ERT in provincia di Modena (Teatro Storchi, Teatro delle Passioni a Modena; Teatro Ermanno Fabbri a Vignola; Teatro Dadà a Castelfranco Emilia) festeggiano il Natale 2018 con la Christmas Card, una speciale offerta dedicata a tutti coloro che sono in cerca di idee regalo originali, economiche e per tutta la famiglia.

Al Teatro Storchi e al Teatro delle Passioni di Modena quest’anno lo speciale abbonamento di Natale propone a 30 euro 2 biglietti al Teatro Storchi o 4 biglietti al Teatro delle Passioni da scegliere tra oltre 25 spettacoli in cartellone (esclusi The Gag Fathers 31 dicembre; Trascendi e Sali; SOLO. Il nuovo one man show; La Bibbia riveduta e scorretta).

Per rimanere nel clima festoso e magico del Natale, con la Christmas Card sono acquistabili anche le recite dell’8 e 9 dicembre al Teatro Storchi di Nel nostro piccolo con Ale e Franz: un omaggio a Gaber, Jannacci e la loro città, Milano. Attesi per Capodanno, i quattro comici, mimi, rumoristi e poeti della compagnia spagnola Yllana vi aspettano il 1 gennaio al Teatro Storchi di Modena con The Gag Fathers. Uno spettacolo di teatro fisico e non verbale al suo meglio, con meccanismi comici che scattano a ripetizione in una travolgente acrobatica comica, per festeggiare insieme il 2019.

Al Teatro Ermanno Fabbri di Vignola e al Teatro Dadà di Castelfranco Emilia la Christmas Card propone a 20 euro 2 biglietti per 1 spettacolo o 1 biglietto per 2 spettacoli a scelta fra i titoli di prosa e danza (presso il Teatro Ermanno Fabbri) che compongono i due cartelloni.

La Christmas Card è acquistabile fino al 5 gennaio 2019 a Modena e a Vignola e fino al 4 gennaio a Castelfranco Emilia attraverso i seguenti canali: online su www.vivaticket.it oppure direttamente in biglietteria dove, anche per gli acquisti online, può essere completata con l’esclusivo biglietto d’auguri.

Le schede complete di tutti gli spettacoli sono disponibili sui siti

modena.emiliaromagnateatro.com

vignola.emiliaromagnateatro.com

castelfranco.emiliaromagnateatro.com

Biglietteria Teatro Storchi - Largo Garibaldi 15, Modena

Orari apertura al pubblico: martedì, venerdì e sabato ore 10 - 13 e dalle 16.30 -19 – mercoledì e giovedì ore 10-14

Biglietteria Teatro Ermanno Fabbri – Via Minghelli 11, Vignola (MO)

Orari apertura al pubblico: martedì, giovedì e sabato dalle ore 10.30 alle 14.00

Biglietteria Teatro Dadà – Piazzale Curiel, 26 – Castelfranco Emilia (MO)

Orari apertura al pubblico: mercoledì dalle ore 15.30 alle 19.00, venerdì dalle 10.30 alle 14

Il giorno di spettacolo dalle ore 15.30.

La biglietteria sarà chiusa dal 22 dicembre all’8 gennaio, durante il periodo di chiusura la card sarà acquistabile online.



Biglietteria telefonica – tel. 059 2136021

Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13