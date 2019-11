Natale 2019, a Carpi prende il via il ricco programma di eventi

Natale è ormai alle porte ed è ricchissimo il programma di eventi che, a partire da sabato 23 novembre, animeranno il centro storico di Carpi, in occasione delle festività del Natale.

Dagli artisti di strada del firmamento mondiale, come i celebri e ormai immancabili Buskers, fino al 6 gennaio la piazza della città si accende anche con gli acrobati della Compagnia Tens Express, che omaggeranno la comunità carpigiana la notte di Capodanno con Mu, la performance aerea su larga scala. Un grande spettacolo dove la musica, la danza e la preparazione fisica e tecnica degli artisti daranno vita all’emozionate spettacolo tra cielo e terra.

Dedicato ai più piccoli e non solo invece, piazzale Re Astolfo e i Giardini del Teatro Comunale ospiteranno la pista di pattinaggio sul ghiaccio e i giochi per i bambini con tanto di gonfiabili e mini cinema in Hd; mentre in Corso Fanti e Cabassi le bancarelle del mercatino delle associazioni di volontariato offriranno tantissime occasioni per mettere i doni sotto l’albero.

“Quest’anno torna il Capodanno in piazza, – dichiara l’assessore alla Cultura, Davide Dalle Ave –Mu, è uno spettacolo che sicuramente lascerà senza fiato sia i giovani, che le famiglie”.

In attesa del Capodanno, intanto l’appuntamento è fissato per il 30 novembre ore 18.00 con la tradizionale cerimonia di accensione delle luci di Natale del Centro storico.

Queste e tante altre attività sono frutto del bando per l’organizzazione degli eventi promozionali di Natale 2019, che ha visto stanziare 45 mila euro da parte del Comune ai soggetti partecipanti. A questo programma si affiancano inoltre gli appuntamenti, che coinvolgono anche il Teatro Comunale, la Biblioteca, l’Auditorium, Palazzo Pio, alcuni cinema, i centri sociali e le librerie.

Il programma completo delle attività è scaricabile sul Sito del Comune di Carpi