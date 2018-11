Eventi natalizi e capodanno a Fiorano e Spezzano

Fra le iniziative più recenti, fanno il bis il ‘Capodanno Free Music’, in piazza Ciro Menotti il 31 dicembre e una serata di ‘Andam a vegg’ dedicata a Fiorano e alla Ferrari, che avrà il compito di aprire il Natale a Fiorano lunedì 3 dicembre.

E’ una edizione che riconosce a Villa Cuoghi un ruolo crescente come sede di appuntamenti culturali, dalla Giornata della Poesia al domenicale ‘Il tè delle cinque’ e conferma i due più tradizionali appuntamenti: la presentazione con distribuzione della strenna ‘Mi ritorni in mente V’, una raccolta di memorie scritte e fotografiche raccontate da Luigi Giuliani, Luciano Callegari e Natale Amici; il ‘Concerto degli auguri’ che quest’anno ha richiamato l’orchestra e il coro Momus, diretto da Stefano Sghedoni, per presentare le belle pagine de ‘L’elisir d’amore’ di Gaetano Donizetti.

Non mancano i laboratori in ludoteca e biblioteca, i concerti nelle parrocchiali, la mostra di pittura alle Casette, il torneo di calcio Simone Girotti e il Natale dello sportivo, i saggi della scuola di danza, l’arrivo dei Magi il giorno della Befana, che arriva la mattinata del 6 gennaio anche a Spezzano e soprattutto il Villaggio di Babbo Natale le domeniche 16 e 23 dicembre, in Piazza Ciro Menotti, con la giostra del Bruco Birichino, la raccolta delle letterine di Natale, le caramelle, le bolle di sapone e il truccabimbi, la vendita di torte e giochi, stand gastronomici, gli asinelli per una passeggiata nel centro, i buskers, la cornamusa e i trampoli.

A Spezzano, come ogni anno, l’associazione Terrae Novae, su appuntamento, consente la visita alla raccolta dei presepi di Ferruccio Giuliani, alcuni dei quali sono esposti nell’atrio del palazzo municipale a Fiorano.

L'iniziativa ha raccolto attorno a sè le associazioni: Club Amici di Fiorano, ArteVie, Circolo Nuraghe, Framestorming, Leongatto, Balena Ludens, Ac Fiorano, Asd Junior Fiorano, InArte, Gioventù Musicale d’Italia di Modena e Scuola di Musica, Parrocchia di Fiorano e Parrocchia di Spezzano, Gps Genitori Per La Scuola, Avf, Amici della Musica Nino Rota, Gruppo Babele, Librarsi, Dimondi Clown Onlus, Lumen, Scuola Dancing Time della Libertas Fiorano, Circolo Oasi, Camper Club Fiorano, commercianti del centro di Fiorano, Corale G.F. Annoni Campori, Fiorano Free Music, Radio Antenna 1, Comitato Fiorano in festa, Commercianti Piazza Falcone e Borsellino, Arte e Cultura, Terrae Novae.