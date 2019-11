“Natale al Castello”: a Formigine la rassegna di eventi e iniziative a tema natalizio

Torna “Natale al Castello”, calendario di eventi 2019 che animerà Formigine tutti i sabati e le domeniche di dicembre, prolungandosi in gennaio.

Un programma di iniziative promosse dall’amministrazione comunale ma anche dall’associazionismo del territorio con oltre 130 opportunità di aggregazione e divertimento distribuite su circa 5 settimane, fino a gennaio 2020.

Nella piazza che ospita l’albero di Natale, e al cospetto della fortificazione illuminata a festa per l’occasione, dal 30 novembre al 24 dicembre ogni sabato e domenica troveranno spazio i mercatini di Natale con espositori selezionati di produzioni fatte a mano, giovani, uniche e particolari a cura di Magic Market e il Babbo Natale della Lapponia, che accoglierà i bambini che vorranno consegnargli la rituale letterina.

Sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre, andrà in scena il “Festival del Gioco”: in Sala Loggia si potrà giocare imparando, grazie ai giochi intelligenti di Piero Costantini. Domenica 1 dalle ore 15 alle 20 nel fossato del castello, spettacolo di velocità e luci con mini droni. In Piazza e nelle vie circostanti “Profumi e Aromi” porterà una selezione di street food e specialità regionali.

Sabato 7 e domenica 8, in partenza da Piazza Calcagnini, il trenino del Natale, in tour verso l’Acetaia Leonardi con partenze ogni 40 minuti, visita dell’acetaia e degustazione di gnocco fritto e vin brulè.

Per il 14 e 15 dicembre a partire dalle 15.30 è in programma “Formigine Incanto”, spettacoli di artisti di strada internazionali itineranti per il centro. In Sala Loggia “Crocette per stupire”, una mostra per presentare anni di crocette e di passione. Sabato 14 il “trenino del gioco” con partenza da Piazza Calcagnini verso l’azienda agricola Ca’ del Rio, dove si troveranno per tutti i bimbi animali e cavallini con cui giocare, e si terrà la visita al Presepe monumentale, con degustazione e merenda di prodotti dell’azienda.

Domenica 15 e sabato 21 e il 22, ritorna il tradizionale appuntamento con il Trenino verso l’acetaia Leonardi. Sabato e domenica 21 e 22 dicembre a partire dalle 14.00 “Gli asinelli del castello”: laboratorio di coccole e interazione con gli asini, giri guidati per Formigine con “Asino Bus”. Sempre il 22 dicembre la Notte bianca del Natale e la consueta discesa di Babbo Natale dalla torre del castello alle 10.00, mentre lunedì 23 per tutta la giornata aperitivi in centro e festa degli auguri.

Si continua nel 2020 con “La grande festa della Befana”, dal 3 al 6 gennaio, che culminerà nelle iniziative di lunedì 6 con percorsi animati per bambini a partire dalle 10.00, con la sfilata delle befane con musica dal vivo di “Tanta Roba Party Band” e calze per tutti i piccoli intervenuti alle 16.00. Alle 17.30 il falò della Befana, con il rogo acceso da frecce incendiarie scoccate da arcieri in costume medievale. Fra le altre iniziative comprese nel programma, numerosi appuntamenti enogastronomici, sportivi, culturali e musicali, di intrattenimento e solidarietà.

Il programma completo e aggiornato è a disposizione sul sito del Comune di Formigine