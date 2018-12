Natale Modenese | I presepi modenesi più belli del 2018 e dove trovarli

A Spilamberto un presepe Balsamico

I Re Magi sono il Gran Maestro della Consorteria Maurizio Fini (in rosso), che porta in dono una bottiglia di Extravecchio DOP, seguito dal Sindaco di Spilamberto Umberto Costantini (in nero e oro) con in mano una confezione di Balsamico e il consigliere della Consorteria Giordano Foroni (in azzurro) che porta una goccia di Balsamico, riproduzione del monumento collocato nella rotatoria tra la SP 16 e la SP 623 alle porte della città.

SCOPRI

Il tradizionale presepe del Cinema Principe

Il grande presepio scenografico di ambientazione popolare è collocato, in occasione delle prossime festività natalizie, nell'atrio dell’ex cinema Principe, di cui l'associazione ha la gestione mediante apposita convenzione con il Comune di Modena che, a sua volta, ne ha il comodato gratuito d'uso. Gli autori hanno immaginato il sacro evento della Natività in un tipico borgo del nostro Appennino alla metà del secolo scorso secondo la tradizione, il costume e le usanze tipiche modenesi. La scena riproduce in modo accurato un paesaggio rurale-contadino dell'appennino modenese, composto da edifici in sasso e mattone, rustici portici in legno, caratteristici sottopassi ad arco e sullo sfondo la catena di montagne al cui centro svetta il monte Cimone.

SCOPRI

"L'arte del presepe" a Maranello

Allo Spazio Culturale Madonna del Corso torna “L’arte del presepe”, tradizionale appuntamento con la mostra dedicata alle rapprsentazioni delle Natività durante il periodo natalizio.

SCOPRI