Natale Modenese | Le ricette natalizie della tradizione modenese

Zampone e lenticchie

Ingredienti. Gli ingredienti sono: lenticchie secche 300 g, scalogno 1, sedano 1, olio extravergine d'oliva 35 g, carota 1, rosmarino, 3 foglie di alloro, brodo vegetale 500 g e una cipolla.

Procedimento. Per preparare le lenticchie inziiate mettendole in una ciotola ampia con dentro acqua che dovrà essere abbastanza da ricoprirle per almeno 2 ore. Durante questo lasso di tempo ricordatevi di cambiare due volte l'acqua così che ammorbidiscano per bene. Mentre preparate il cotechino o lo zampone, tritate la cipolla, il sedano, lo scalogno e la carota e fateli soffriggere insieme all'olio in un'ampia padella, a cui andrete ad aggiungere le lenticchie così da cuocerle. Il tempo di cottura è di circa 40 minuti e saranno utili anche per insaporire il cotechino o lo zampone.

Bensone con marmellata

Ingredienti. Gli ingredienti sono: 200 g di zucchero, 500 g di farina, 120 g di burro, 2 uova, 1 tuorlo, 400 g di marmellata, scorza di limone, 1 bustina di lievito per dolci.

Procedimento. Iniziate ponendo farina e lievito in una ciotola, quindi mettete le uova al centro e aggiungete il burro ammorbidito, insieme a buccia di limone e zucchero. Impastate il tutto e quando avrà raggiunto la giusta durezza in una metà mettete la marmellata scelta, quindi chiudetelo ponendo sopra l'altra metà. Mettete il bensone in una piastra da forno con sotto la carta da forno e dategli quella forma tipicamente schiacciata. Riscaldate il forno e prima di cuocere il bensone ricordatevi di dare qualche spennellata di uovo e aggiungere i pezzetti di zucchero. Cuocete in forno per circa 45 minuti a 170° C.