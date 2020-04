"Necesario", il nuovo brano del cantautore Marcello Belloni

Si chiama Necessario il nuovo brano uscito in data 25 Aprile del Cantautore Modenese Marcello Belloni. Disponibile sul canale YouTube accompagnato da video clip che vede come protagonisti persone comuni durante le restrizioni dovute dal Covid 19. Festeggia così Belloni, il giorno della liberazione, condividendo la sua grande passione per la musica e per la canzone.

"Ho scritto" Necessario" di getto durante i primi giorni dell'emergenza Covid - spiega Belloni - con e grazie al musicista Domenico Bolettieri siamo riusciti a 'confezionare' il pezzo e pubblicarlo. "

Dalla musicalità elettronica, Necessario, è un brano che ha in sé la voglia e la rabbia che serve per saltar fuori da un periodo duro, durissimo. Tantissime le condivisioni e gli apprezzamenti sulle pagine social.

" Voglio ringraziare tutti gli amici che hanno aderito alla creazione del Videoclip. È stato divertententissimo vedere tutti i vostri video e poterli utilizzare per il montaggio del videoclip.- racconta-Tutto quello che stiamo facendo ora é NECESSARIO, per l'Italia e perché amiamo l'Italia. "