Arriva ‘’Nei miei brividi’’, nuovo singolo del cantautore Nero

Il giovane cantautore Nero torna con un nuovo singolo dalle forti emozioni intitolato ‘’Nei miei brividi’’. Un testo pieno di rabbia ma anche di dolcezza infinita, Nero canta quello che si legge nei suoi occhi l’immenso vuoto lasciato dalla improvvisa e prematura scomparsa del padre,una persona davvero speciale e perbene, gentile e sempre disponibile. Un padre, un amico, un compagno di giochi ma soprattutto la persona che più di tutti ha sempre creduto in lui è lo ha accompagnato è supportato nelle sue prime esperienze musicali. Un testo autobiografico ricco di sfumature e di immagini che fanno ricordare fasi importanti della vita e riflettere tra malinconie, brividi e sorrisi. Un percorso emotivo che aggiunge coraggio alla passione che Nero vuole regalare ai suoi ascoltatori. 7

Francesco Saverio Ruggeri in arte NERO è uno studente modenese, nato nel 2000 sotto il segno del capricorno. Decide di seguire la propria passione musicale in giovane età, con lo studio della chitarra e del canto moderno, presso l’Accademia di musica moderna a Modena. L’incontro ad un’assemblea studentesca e la partecipazione ad uno stage musicale, cambiano radicalmente l’animo del neo cantautore che inizia un progetto musicale che sta costruendo “step by step”. Questo 2019 segna il suo percorso che nonostante tante delusioni e la perdita del più grande sostenitore non demorde e pubblica tre singoli, partecipa a importanti concorsi musicali e continua la sua battaglia imperterrito. Nero canta emozioni, canta le storie di tutti i giorni e cerca ogni volta di essere il più realista possibile per arrivare dritto al cuore dei suoi ascoltatori.