Nek ringrazia i fans, ma loro non accettano il 19esimo posto

Un Festival di Sanremo che ha lasciato il segno per l'assenza di canzoni di vero spicco, con un Nek che ne esce ingiustamente a detta di molti posizionato al posto 19. Lui su Twitter e Facebook si fa immortalare sorridente e pieno di energia, scrivendo la farse "Queste giornate di frenesia sono finite, e la soddisfazione più grande è essere tornati con nuova musica"; ma i fans non ci stanno.

Queste giornate di frenesia sono finite, e la soddisfazione più grande è essere tornati con nuova musica. “Mi farò trovare pronto” adesso è di tutti, l’orizzonte è ricco di tante novità, e non vedo l’ora di raccontarvele una ad una. Da domani si ricomincia. #Sanremo2019 pic.twitter.com/f2C2WHQ4La — Nek Filippo Neviani (@NekOfficial) February 10, 2019

Qualcuno dirà che è ovvio vedere i fans sostenere il proprio idolo, ma in questo caso c'è molto di più. Infatti, la discussione sui suoi social da parte di chi commenta le sue foto, che per altro non è detto siano per forza dei fans, riguarda l'intero Festival di Sanremo 2019, oggetto di critiche per la bassa qualità di offerta musicale. Infatti, nello stesso post di Facebook della pagina ufficiale del Festival, sono centinaia i commenti che parlano di Nek come potenziale vincitore o comunque finalista sotto il post dedicato al vincitore.

Ad intervenire è stato anche il sindaco di Sassuolo: “Per un’intera settimana il nome della nostra città è stato sotto i riflettori di tutto il mondo, attraverso uno dei suoi esponenti più talentuosi e carismatici, capace di coinvolgere milioni di persone ed offrire lustro e prestigio alla nostra Sassuolo. Nek è l’orgoglio di Sassuolo quella Sassuolo che si rimbocca le maniche e con la propria forza, i propri sacrifici ed il proprio talento è in grado di primeggiare nel mondo intero: a lui va il più sincero e caloroso ringraziamento a nome di tutta la cittadinanza”.