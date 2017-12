"Un'inaspettata capitale del cibo e delle auto veloci". Guida per newyorkesi a Modena

E' stata tanta l'emozione ieri sera leggere sul NYPost, una delle principali riviste della Grande Mela, un articolo dedicato alla nostra città, descritta come "Un'inaspettata capitale italiana del cibo e delle automobili veloci". Perché inaspettata? L'articolo in merito racconta che se tutti pensano alle più note destinazioni italiane come Roma e Firenze, Modena sfugge i radar di molti turisti, eppure la nostra citta' e' nota in America per per cose che non sono il solito palazzo ducale o la solita Ghirlandina, seppur PIazza Grande sia definita "lovely", ma ancor più per "pittoresche strade di ciottoli e molte delizie culinarie". Ciò non toglie che lo stesso articolo evidenzia l'importanza del nostro Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO.

Sembra che ad aver fatto scoprire Modena al NYPost sia stato il ruolo centrale nella serie comica di Netflix "Master of None" con l'attore Aziz Ansari, di cui come ricorderete la nostra cittadina e' stata la location principale della seconda stazione. E poi ovviamente si parla di aceto balsamico "Balsamic Vinegar", anche se poi gli spiegheremo volentieri la differenza tra il semplice balsamico e il balsamico tradizionale, e ancora riferimenti alla Ferrari e a Luciano Pavarotti. Ma cosa viene consigliato di fare a Modena al turista newyorkese?



Tre sono le destinazioni descritte. Per prima, l'immancabile Osteria Francescana per la sua crostata al limone e per la possibilità di conoscere lo chef migliore al mondo, ovvero il modenese Massimo Bottura. Poi la Boutique del Tortellino per prendersi una tazza di tortellini d'asporto fatti in casa, luogo dove Ansari stesso ha imparato a fare la pasta. E poi il Mercato Albinelli, con le sue 70 bancarelle, dove viene consigliato di provare una fetta di pizza di farro (chissa' se si riferisce al gnocco fritto o alla tigella o ad una piazza davvero) con un bicchiere di vino frizzante chiamato Lambrusco. L'articolo del NYPost.