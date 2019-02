Ritorna Non è l’Ennesimo Ospite con finalisti dell’Ennesimo Film Festival

In previsione della quarta edizione dell’Ennesimo Film Festival in programma dal 3 al 5 maggio al Teatro Astoria di Fiorano Modenese, si terrà anche nel 2019 il progetto Non è l’Ennesimo Ospite.

«In un’ottica di coinvolgimento sempre maggiore della comunità del Distretto Ceramico – spiegano Federico Ferrari e Mirco Marmiroli, direzione artistica del Festival – chiediamo l’aiuto di tutta la cittadinanza per offrire la propria disponibilità ad accogliere in casa propria uno dei registi finalisti della kermesse. Si tratta di un modo nuovo per poter conoscere da vicino non solo le storie dei protagonisti del Festival, ma anche per contribuire a rafforzare il senso di comunità finalizzato allo scambio di conoscenze fra culture diverse. La prima edizione del progetto ci ha dato moltissima soddisfazione e dobbiamo ringraziare le sette famiglie che ci hanno offerto disponibilità e collaborazione per permetterci di avere in mezzo al pubblico altrettanti registi con i loro film in concorso nella Selezione Ufficiale».

Lo scorso anno arrivarono infatti a Fiorano ospiti da Nuova Zelanda, Iran, Turchia, Spagna e Svezia tutti quanti ospitate dalle famiglie del Distretto Ceramico per l’intera durata del Festival. Un video riassuntivo, (da cui poter prendere le dichiarazioni degli ospiti) è visibile sul canale YouTube del Festival a questo link: www.youtube.com/watch?v=LgXdKBYWl8Y&t=26s

«Si tratta anche di un modo - concludono gli organizzatori della kermesse – per far conoscere il nostro territorio ad ospiti stranieri di calibro internazionale e promuovere le nostre eccellenze non solo culinarie. Lo scorso anno infatti gli ospiti hanno visitato le Salse di Nirano, i Castelli di Spezzano e Formigine, il Palazzo Ducale di Sassuolo e faremo lo stesso quest’anno insieme ai finalisti dell’edizione 2019 del Festival. È un’opportunità che può crescere e creare connessioni, non solo cinematografiche, e connettere ancora di più il nostro territorio con il mondo, in un settore forse ancora non del tutto esplorato».

Per potersi candidare e aderire al progetto, ci si può iscrivere sul form dedicato sul sito di Ennesimo Film Festival: www.ennesimofilmfestival.com/ennesimo-ospite-call-open/