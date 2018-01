Non solo parole. Corsi di scrittura creativa con autori e autrici bestseller a Metis

Si aprono le iscrizioni ai corsi e Laboratori di scrittura Incontri organizzati da Sesta Luna srl in collaborazione con Metis Con Moony Witcher, Cecilia Randall e Luca Azzolini. Le iscrizioni terminano il 31 Marzo e si fanno tramite email sestaluna@moonywitcher.com o Cell. 348-2344107.

Tutti gli incontri si svolgeranno nelle sedi di METIS via Baldassarre Longhena 42, 41125 MODENA

Corso di Scrittura di Moony Witcher

-Primo Livello-

Il Corso di Scrittura si basa su semplici ma indispensabili regole che permettono la stesura di brevi o lunghi racconti. Nei due incontri saranno utilizzate prove e test che metteranno il corsista nelle condizioni di proseguire il percorso verso l’ideazione e la realizzazione di una trama. Il metodo utilizzato da Moony Witcher porta ad una progressiva conoscenza delle proprie capacità e lacune. L’obiettivo è rendere efficace la descrizione e l’organizzazione cronologica ed espressiva di un testo che, indipendentemente dal genere, renda l’idea iniziale pienamente realizzata. Nel Primo Livello, il corsista sarà messo di fronte a test che lo indurranno a comporre testi di differente tipologia, proprio per verificare la reale predisposizione di genere: thriller, fantasy, avventura, romanzo storico, narrativa classica.

7 aprile 2018 - dalle 10 alle 12,30 e dalle 15 alle 19

28 aprile 2018 -dalle 10 alle 12,30 e dalle 15 alle 19

Partecipanti max. 15

Corso per scrittori esordienti di Luca Azzolini

Il corso per scrittori esordienti non è soltanto una scuola di scrittura creativa ma un vero e proprio percorso professionale che vuole accompagnare l’autore esordiente fino alla pubblicazione del proprio romanzo. È uno strumento efficace per capire come presentarsi agli editori e comprendere le dinamiche di una pubblicazione di successo. Questo tipo di corso è indicato per tutti coloro che hanno un testo nel cassetto (dalla narrativa alla poesia, passando per la saggistica) e sognano di pubblicarlo con una casa editrice importante e che li metta a diretto contatto con un editor professionista per imparare tutto di editoria: come pubblicare un testo? Come scrivere una sinossi e un proposal convincenti? Come presentarsi a un editore? E come arrivate ad avere il proprio libro in libreria? Il corso per scrittori esordienti intende consegnare a ciascun corsista gli strumenti per farsi spazio, consapevolmente, nel mondo dell’editoria italiana e internazionale.

14 aprile 2018 - dalle ore 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30

Partecipanti: max. 15

Laboratorio di scrittura per bambini di Luca Azzolini

Un innovativo laboratorio per bambini che amano leggere e scrivere! Letture ad alta voce, giochi di squadra e indovinelli dedicati ai più piccoli. Un’intera

giornata dedicata ai bambini che amano divertirsi con la parole e che sognano di realizzare il loro primo libro: UN LIBRO MAGICO! Un percorso che insegna a leggere e a scrivere divertendosi. Una giornata trascorsa in compagnia di professionisti del settore che tramite lettura e scrittura condurrà i bambini a comprendere le storie dentro (e dietro) a un libro.

19 maggio 2018 - dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00

Partecipanti: max. 20 (età dagli 8 ai 12 anni)

Workshop di Cecilia Randall

FANTASTICO… MONDO! Il world-building nei romanzi di genere e in particolare di genere fantastico.

21 aprile 2018 - dalle 9,30 alle 12,30

Partecipanti: max. 20

FANTASTICA… RICERCA! Il processo di ricerca storica e di documentazione nei romanzi di genere e in particolare di genere fantasy, fantastorico e distopico.

19 maggio 2018 – dalle 9,30 alle 12,30

Partecipanti: max. 20

FANTASTICO… EROE! Creazione e sviluppo dei personaggi (protagonista, antagonista, comprimari) nei romanzi di genere fantastico, in particolare con target Young Adult.

9 giugno 2018 – dalle 9,30 alle 12,30

Partecipanti: max 20