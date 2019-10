Teatro Troisi di Nonantola: spettacoli di qualità per la stagione 2019/2020

Si alza il sipario anche sulla stagione 2019/2020 del Teatro Troisi contraddistinta da una programmazione di molto ricca, composta da rassegne organizzate dal Comune di Nonantola e rassegne ospiti, gestite, organizzate da associazioni del territorio. Tutti gli spettacoli sono inseriti nel libretto generale consultabile sulla pagina web del Teatro Troisi di Nonantola.

Con un inusuale riferimento alla “Creazione di Adamo” di Michelangelo, quest’anno il manifesto pone l’accento sul tema dell’incontro con la diversità o con un’altra possibile dimensione, quale il teatro può essere.

“Più che un modo per “passare il tempo” - sostiene il Direttore Artistico Marco Cantori- il teatro può essere un tentativo di cercare un altro tempo. Un tempo magico e fantastico che alimenti la vita, che sia vita: per chi lo fa, per chi ne è spettatore.Ci auguriamo che il Teatro Troisi di Nonantola possa divenire sempre più un luogo per questo tempo, dedicato alla magia e allo stare insieme”.

Sono 11 gli appuntamenti delle rassegne di “Prosa” e “Teatro Ragazzi” proposte della Comune di Nonantola da novembre a marzo.

Prosa

La stagione parte sabato 16 novembre con l’avvincente spettacolo “Un alt(r)o Everest”, portato in scena dalla compagnia Atir Teatro Ringhiera.

Venerdì 20 dicembre ritorna Stivalaccio Teatro (già a Nonantola con Romeo e Giulietta e Don Chisciotte) che presenterà il divertentissimo “Arlecchino Furioso”, adatto anche ai bambini a partire dai 7 anni.

Sabato 18 gennaio spazio all’attesissima Antonella Questa con il nuovo spettacolo “Infanzia felice” e sabato 25 gennaio è in programma lo spettacolo Terra Matta con Stefano Panzeri.

Per finire Sabato 22 febbraio, la compagnia Màmìmò mette in scena “Nessuna pietà per l’arbitro”, uno spettacolo dal ritmo incalzante, ironico e allo stesso tempo profondo.

Teatro Ragazzi

Anche la rassegna domenicale per i bambini e le famiglie propone compagnie di grande qualità. Giovedì 31 ottobre: Pollicino, spettacolo di Accademia Perduta/Romagna Teatri, con il grande Claudio Casadio.

Domenica 17 novembre arriva “Sapore di sale – L’odissea di una Sardina” della storica compagnia bolognese La Baracca Testoni Ragazzi.

Il terzo appuntamento del teatro dedicato ai ragazzi è programmato per Domenica 8 dicembre con lo spettacolo “Quando arriva Natale?”, con Silvano Antonelli, che permette di respirare l’aria natalizia attraverso le sue fantastiche storie e le sue canzoni.

Il 6 gennaio, per la festa della Befana, non si può mancare al meraviglioso spettacolo della compagnia Teatro Giocovita, “Il più furbo. Disavventure di un incorreggibile lupo”, dove il teatro d’ombra si fonde con il teatro d’attore e la danza (lo spettacolo è a offerta libera su prenotazione, con il sostegno della Croce Blu di Castelfranco E. – Nonantola - San Cesario sul P.).

Domenica 16 febbraio toccherà a Claudio Milani con il suo “Racconto alla rovescia”, uno spettacolo magico e sorprendente.

Ed infine, Domenica 1 marzo gran finale con “Il lupo e i sette capretti”, con Danilo Conti, che, dopo i successi di “Zuppa di sasso” e della “Gallinella rossa”, ritorna a Nonantola con altri bellissimi pupazzi.

Al Teatro Trosi spiccano anche corsi annuali di teatro per tutte le età proposti dall’Unione dei Comuni del Sorbara in collaborazione con il Teatro Troisi (corsi gratuiti per bambini e ragazzi) e curati da Peso Specifico Teatro.

Abbonamenti e biglietti

L’abbonamento alla stagione di prosa ha un costo di 32 € complessivi per i 5 spettacoli. Per l’ingresso al singolo spettacolo c’è la riduzione “Teatro insieme”, rivolto a gruppi di almeno 5 spettatori che acquistino il biglietto insieme, peri quali il costo del biglietto è di 7 € anziché 10 (biglietto intero).

Alla fine di ogni spettacolo, per chi si vuole fermare, è previsto un momento di aggregazione in cui ci si può conoscere con gli altri spettatori e salutare gli artisti.

Gli abbonamenti e i biglietti per gli spettacoli della Prosa e del Teatro Ragazzi sono disponibili allo 059-896535 (tutti i martedì dalle 16.00 alle 19.00 e i sabati dalle 16.00 alle 19.00), oppure inviando una mail a: teatrotroisi.biglietteria@comune.nonantola.mo.it.

Per i biglietti delle rassegne ospiti è necessario rivolgersi alle associazioni organizzatrici i cui recapiti si trovano sul libretto della stagione completa del Teatro Troisi di Nonantola consultabile sul sito del teatro.