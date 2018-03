Lotta all'eccesso di alcol e alla droga, tornano le "Notti consapevoli" nei circoli Arci

Tornano le “Notti consapevoli”, progetto di sensibilizzazione contro l’abuso di alcool e sostanze psicotrope nato da una collaborazione tra Arci Modena, circuito Passpartout e Comune di Modena che porterà nei circoli Arci di Modena e provincia una squadra di volontari formati e operatori di Buonalanotte, che proporranno ai soci l’utilizzo dell’etilometro informando sulle conseguenze per la salute e sui rischi legati alla guida in stato di ebbrezza. Quattro le serate organizzate nei circoli Arci del territorio e due le serate di formazione per operatori, soci e volontari dei circoli con l’obiettivo di costruire una rete di sensibilizzazione e promozione della prevenzione sull’uso e abuso di alcol e droghe.

Nei circoli Arci Modena gli appuntamenti sono già partiti il 9 marzo scorso, al Florida (via Antonio Delfini 52 – Modena), sabato 10 all’OFF (via Antonio Morandi 71 - Modena) dove torneranno il 23 marzo con due operatori del progetto Buonalanotte che verificheranno i tassi alcolemici e ai cosiddetti Bob – i guidatori designati che saranno a tasso zero – verrà offerto un benefit. Le serate di formazione partiranno lunedì 19 marzo con gli interventi della dottoressa Patrizia Gambarini della Polizia Municipale di Modena e Nicola Mansi del coordinamento regionale delle Unità di strada e proseguiranno il 26 marzo, con il secondo e ultimo appuntamento, con il contributo del dottore Claudio Ferretti dell’Ausl Modena e Marco Battini del coordinamento regionale delle Unità di strada.

Il progetto Notti consapevoli, che prevede anche un protocollo tra Comune e Arci, ha tra i suoi obiettivi principali la riduzione del consumo di bevande alcoliche, sia con politiche di prezzo che favoriscano il consumo di analcolici, sia promuovendo attività di prevenzione dell’abuso di alcol e di sostanze psicotrope; la formazione per i gestori dei locali e azioni di sensibilizzazione per gli avventori sui rischi connessi all’abuso di alcol e di sostanze psicotrope; spazi e tempi di decompressione degli avventori prima dell’uscita dai locali e un presidio adeguato degli spazi esterni per prevenire schiamazzi e degrado notturno; l’incentivazione all’uso del trasporto pubblico e la prosecuzione del progetto “Bob” per il guidatore designato.