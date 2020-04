Novi Sad e Modena: la canzone di Dijana Stena e la solidarietà serbo-italiana

Solidarietà anche dalla città di Novi Sad in Serbia, gemellata con Modena dal lontano 1974. Dijana Stena, una cantautrice serba proprio di Novi Sad, dedica una canzone all’Italia e in particolare a Modena, cantando in italiano. Obiettivo della canzone dal titolo “Mondo migliore” far sentire la propria vicinanza a chi sta vivendo un periodo difficile legato alla lotta contro il Covid-19 e allo stesso tempo cercare di strappare qualche sorriso.

“Ho un grande amore per il vostro paese- commenta la cantante- per questo ho scritto una canzone in italiano che riguarda questa brutta situazione, per tirare un po' su di morale gli altri, ma anche me stessa. Nel video ho coinvolto gli amici italiani e di tutto il mondo. Abbiamo fatto una cosa pazzesca insieme per strappare i sorrisi ed emozionare tutti. Ognuno di loro ha fatto un piccolo video, con un messaggio positivo da mandare al mondo”

