Formigine, crescono i numeri dell’Università Popolare

L’Università Popolare di Formigine si appresta a un nuovo anno accademico forte dei risultati positivi ottenuti non solo recentemente, ma a partire dalla sua fondazione nel 2013, come emerge dai dati delle statistiche sui vari ambiti della vita associativa, pubblicati nelle scorse settimane.

Un trend positivo che riguarda sia i tesserati, arrivati agli attuali 461 a partire dai 286 iniziali, sia il numero di corsi attivati, che dai 30 di cinque anni fa sono più che raddoppiati, arrivando ai 61 del 2017/2018 (per il prossimo anno, partirà un nuovo corso di lingua e cultura araba), mentre è più che triplicato il numero di eventi e serate di informazione-divulgazione: da 8 a 25. Con queste premesse, non stupisce che anche il numero di iscrizioni ai corsi sia negli anni aumentato, passando dalle 359 del 2013/2014 alle 673 dell’ultimo anno accademico, così come quello dei tesserati che hanno partecipato ad almeno un corso (da 200 il primo anno a 334 l’ultimo). Sostanzialmente stabile invece il numero della media di iscrizioni ai corsi (in cinque anni passato dagli 11,97 ai 11,03), indice di una qualità della didattica rimasta costante e data anche dal rapporto tra insegnante e numero di partecipanti.

In crescita costante anche un’altra attività dell’Università Popolare, quella delle gite, che dalla sola organizzata il primo anno, con cinquanta partecipanti, sono passate alle 7 dell’ultimo, con una presenza complessiva di 335 tesserati. Positivo anche il dato relativo alla fidelizzazione, con un sostanziale bilanciamento tra il 59% di “affezionati” (tesserati sia nell’ultimo anno che in almeno uno dei precedenti) e il 41% dei nuovi, con un andamento nei cinque anni di sostanziale equilibrio tra chi si iscrive, rinnova o non rinnova, per un totale di oltre mille persone (1118 il dato esatto) che hanno partecipato, per uno o più anni, alle attività didattiche ed extra didattiche. Un’associazione che si dimostra infine davvero “popolare” anche nella distribuzione geografica (Comune di residenza) dei tesserati: 51% di formiginesi e ben il 49% di non formiginesi, provenienti in gran parte da Modena (22% del totale) e Distretto ceramico.

Per avere informazioni, tesserarsi ed iscriversi ai corsi dell’Università Popolare del prossimo anno accademico, si può visitare il sito Internet (www.unipopformigine.it) o durante il prossimo Settembre Formiginese, rivolgersi al gazebo vicino all'ingresso del Castello di Formigine.