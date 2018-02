Palazzo Ducale, più visite guidate durante i weekend

Ogni weekend nove turni di visite guidate a Palazzo Ducale sede dell’Accademia militare in piazza Roma. Due visite in più, alla domenica pomeriggio alle 14.30 e 15.30, che finora non erano possibili. Le consente la nuova convenzione tra Comune e Accademia per visitare il Palazzo Ducale di Modena, che sarà operativa dal 1 febbraio 2018. Le visite saranno solo guidate e la prenotazione avverrà sempre attraverso l'Ufficio informazione e accoglienza Turistica (Iat) di piazza Grande 14, al numero di telefono 059 2032660 o via e-mail (info@visitmodena.it).

La nuova convenzione, sottoscritta dal sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli e dal Comandante dell'Accademia militare Stefano Mannino, sarà valida per 2 anni, fino al 31 dicembre 2019, e conferma il rapporto di collaborazione tra Comune e Accademia rendendo possibile l'accesso e la conoscenza dell'antica residenza ducale estense, di grande interesse per modenesi e turisti.

Mantenute le visite del mercoledì per le scuole e confermate le visite per i turisti al sabato (mattina e pomeriggio) e alla domenica mattina, la principale novità è rappresentata dalla possibilità di due turni in più di visite guidate la domenica pomeriggio alle 14.30 e alle 15.30. Inoltre nell'itinerario per le scuole è ammessa anche la visita alla Sala Armi e alla Sala della Grande Guerra.

Con le guide si può visitare il Cortile d'onore, il parlatorio, lo scalone d'onore, il loggiato, il museo storico dell'Accademia, l'appartamento di Stato, la scala del circolo unificato, il cortile Accademia di Torino. Sono tre le tipologie di visite attive: Standard, Standard Plus e Itinerario Scuola-Città.

É infine previsto che la guida turistica, prima della visita, fornisca informazioni ai gruppi non solo sulle regole di comportamento, ma anche sulle misure di sicurezza da adottare in caso di necessità. Per questo nuovo compito, sarà l'Accademia a fare attività di formazione sulla sicurezza antinfortunistica a tutto il personale che fa funzioni di guida.

Le visite nei weekend, per massimo 40 persone a turno, si svolgono al sabato in quattro turni (9.30, 10.30, 11.30 e 15.30) e alla domenica in cinque (9.30, 10.30, 11.30; 14.30; 15.30). Partecipare costa 8 euro, ridotto 6 fino a 12 anni, gratuito fino a 5 anni) ed è obbligatorio prenotare entro il mercoledì precedente la visita contattando l'ufficio Iat Ufficio Informazione e accoglienza turistica di piazza Grande 14, per telefono allo 059 2032660 o via email (info@visitmodena.it o info@modenatur.it). È inoltre possibile prenotare direttamente online sul sito www.visitmodena.it/palazzo-ducale dove è consultabile il calendario sempre aggiornato delle visite.

Nel 2017 il Palazzo è stato aperto per queste visite 64 giorni in 41 weekend, nei quali si sono svolte 163 visite guidate con altrettanti gruppi per un totale di circa 3200 partecipanti. Di queste, 56 hanno coinvolto gruppi organizzati per un numero complessivo di circa 1500 visitatori, mentre altre 67 visite guidate hanno raggruppato visitatori singoli per un totale di circa 1700. Le visite organizzate e coordinate da Modenatur, gestore dell’ufficio Iat, sono condotte da guide turistiche autorizzate. La visita della durata di un’ora circa permette di ammirare e ascoltare la storia dei magnifici ambienti del Palazzo sede dell’Accademia, tra le più fastose regge barocche d’Italia, espressione del disegno politico di magnificenza e di prestigio europeo coltivato da Francesco I d’Este. La grandiosa dimora dei duchi fu edificata dal 1634, inglobando nel settore sud-est il preesistente castello medievale, su progetto del romano Girolamo Rainaldi e quindi del suo allievo Bartolomeo Luigi Avanzini, architetto di Francesco I; importante fu il contributo progettuale di Gaspare Vigarani, ingegnere e scenografo. L'imponente facciata, coronata da una balaustrata con statue secondo una soluzione tipica del barocco romano, è dominata dal Torrione centrale e conclusa da due torri laterali.