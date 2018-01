Vasco Rossi, i nuovi orizzonti di un cittadino onorario

Di gesti simbolici, la storia è ricca in ogni tempo e luogo, ma come quello con cui oggi il sindaco Giancarlo Muzzarelli ha consegnato le chiavi di Modena a Vasco Rossi non se ne sono mai riscontrati tanti e non solo per le caratteristiche professionali del cittadino onorario che, pur non essendo proprie di un cattedratico, lo accomunano ad altri beneficiati atipici quali Velasco o Schumacher. No, a rendere quanto meno originale l'atto di un paludato consiglio comunale nei confronti di una rockstar, capace di portare 230 mila persone la scorsa estate al Parco Ferrari, è l'inconsapevole riconoscimento ad una vita condotta, per lunghi tratti, fuori dalle righe.

A differenza, infatti, di quanto accaduto con la letteraria attribuzione del Nobel a Bob Dylan, nella singolarità dell'evento a cui abbiamo assistito confluiscono, oltre ai meriti artistici, motivi di varia umanità. Per parecchi lustri, il fenomeno Vasco ha suscitato nei benpensanti una sorta di mal celato rifiuto, soprattutto per le vicende che hanno visto protagonista il cantante dal 1984 all'89. Vicende contrassegnate dall'uso di cocaina, da 22 giorni di carcere in un penitenziario marchigiano per detenzione di stupefacenti, da un altro fermo per guida spericolata e dalla convinzione che dietro a tutto ciò risiedesse, in particolare, l'esempio più negativo da offrire alle giovani generazioni. Accusa per anni da molti condivisa, benché improvvisamente scomparsa tra applausi, acclamazioni ed una buona dose di sorrisi che ha spinto un sempre maggior numero di detrattori ad innalzare la figura di chi consideravano un irregolare nell'olimpo della moderna venerazione.

Si sa, ricchezza, successo, fama fanno di ognuno un principe, un mito da guardare con invidia e magari da sfruttare secondo una logica di marketing. Caratteristiche che, aldilà degli impliciti vantaggi, assumono ora in Vasco la solidità di una vera e propria rivincita. A confermarlo, del resto, sono più d'ogni altra testimonianza, le parole con cui ha tracciato in dieci potentissimi minuti la sua esistenza, costantemente in bilico tra inferno e paradiso. Un autentico viaggio alla conoscenza di sé che, chiavi in mano, lo aiuterà ad affrontare con uno spirito diverso nuovi orizzonti meno contraddittori e più sereni.