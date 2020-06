OFFICI.art, quando l'ufficio diventa una galleria. Apre la mostra di Giuseppe Galli

Stanno nascendo delle nuove forme di fruizione dell’arte e della cultura, più adeguate agli stili di vita attuali. Allo stesso tempo anche i musei e le gallerie hanno visto cambiare il loro ruolo, da luoghi atti alla conservazione a luoghi sociali di incontro e di dialogo. In questo contesto si inserisce una iniziativa culturale ideata da un’azienda di Modena: AD Consulting, che fornisce servizi tecnologici e consulenziali rivolti al mondo delle imprese.

OFFICI.art, questo il nome del progetto concepito dalle persone di AD Consulting, ha l’intento di inserire uno spazio artistico nel contesto lavorativo e nel quotidiano di tutto il personale, collaboratori, clienti, e partner che ogni giorno hanno accesso agli uffici di Modena in via Natalia Ginzburg 40. OFFICI.art è aperto anche ai visitatori esterni, cittadini di Modena e non solo interessati agli artisti che saranno ospitati nello spazio espositivo.

Un contenitore culturale temporaneo, uno spazio espositivo che vedrà artisti emergenti alternarsi ogni 60/90 giorni, selezionati e individuati grazie ad un Comitato Artistico interno, con il supporto dell’architetto, designer e fotografo Fausto Brozzi, già curatore di mostre d’arte internazionali e direttore artistico di uno dei più grandi eventi collaterali della Biennale di Venezia.

L’arte negli uffici offre alle persone la possibilità di liberare la creatività, allargare e dare spazio a nuove prospettive e ispirazione per trovare soluzioni innovative. L’arte ha il compito di scoprire zone inesplorate della mente contribuendo a fornire una nuova visione della vita professionale e personale.

Il progetto, che ha ottenuto il patrocinio del Comune e la collaborazione del Comparto Alfieri Maserati, sarà inaugurato il 23 giugno alla presenza di autorità cittadine e, a seguire, dalle 17:00 si aprirà anche al pubblico con visite programmate e contingentate.

L’iniziativa apre con la mostra “Calma bianca” del fotografo minimalista Giuseppe Galli, parmense, che durerà fino al 18 settembre. L’accesso alla mostra, gratuita, si potrà prenotare seguendo le indicazioni sul sito www.offici.art.