L’Officina del Gelato offre il primo assaggio nella Sagra di Fiorano Modenese

L’Officina del Gelato di Soliera, con sedi a Modena e a Bologna, è la gelateria scelta dal Comune di Fiorano Modenese, attraverso un bando pubblico, nell’ambito delle iniziative che tendono a rivitalizzare il centro storico, per aprire un punto vendita nel Palazzo Astoria, in Piazza Ciro Menotti. L’inaugurazione è prossima, entro settembre, ma l’Officina del Gelato non ha voluto mancare all’appuntamento storico dell’8 Settembre, festa della Beata Vergine del Castello e trecentenaria sagra.

Sabato 8 Settembre, dalle ore 17, sarà perciò presente in piazza con la propria gelateria su due ruote per offrire un assaggio dei propri prodotti, fino all’esaurimento del gelato disponibile, quale ‘anteprima’ della inaugurazione vera e propria delle prossime settimane, un modo per presentarsi e fare conoscenza.