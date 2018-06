‘Open Liber’, un innovativo servizio di bookcrossing a Casa Corsini

A Casa Corsini a Spezzano è stato avviato, con il supporto dell’associazione Lumen, il nuovo servizio di bookcrossing: ‘Open Liber’.

Da una fornita libreria, è possibile consultare e portare a casa saggi, romanzi, fumetti e tanto altro. Dopo averlo letto, il volume potrà essere lasciato ‘libero’ su una panchina, su un treno, in un bar ecc. Questo è il bookcrossing e tutti possono partecipare.

I libri vengono etichettati e registrati sul sito Bookcrossing.com per poterne seguire il viaggio, attraverso i commenti di coloro che li ritrovano. E’ possibile anche cercare libri liberati da altri e trovare altri bookcrosser.

A volte esistono libri che abbiamo letto e sappiamo che non rileggeremo mai. E’ un peccato buttarli ma in casa ingombrano. Questi sono i libri predestinati ad essere liberati. Oppure esistono libri che ci sono così tanto piaciuti e che avremmo voglia di far leggere a tutto il mondo, anche questi vanno bene per il bookcrossing.

Con questo innovativo servizio, aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 18.00, ancora una volta Casa Corsini, il centro polifunzionale del comune di Fiorano Modenese, si dimostra al passo con i tempi, pronta a cogliere le tendenze, i cambiamenti e novità a livello internazionale e a portarle sul nostro territorio.

Il bookcrossing è un miscuglio di avventura, letteratura e anche generosità che molte persone trovano irresistibile. Conta iscritti in più di 130 Paesi, dall’Antartide fino allo Zimbabwe. La maggior parte si trova negli USA, ma la comunità europea cresce di giorno in giorno. Alcuni lo vedono come una versione moderna dei messaggi nella bottiglia o dei bigliettini attaccati ai palloncini. Altri lo concepiscono come il tentativo di creare un enorme biblioteca aperta e in viaggio.

Per maggiori informazioni: Casa Corsini, via Statale n. 83, Spezzano; tel. 0536 240190; info@casacorsini.mo.it.