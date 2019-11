Le aziende a scuola: l’incontro di orientamento fra imprese e ragazzi

Torna “Le aziende a scuola”, l’appuntamento giunto alla sua quinta edizione e rivolto agli studenti delle classi terze della Scuola secondaria di primo grado ed alle loro famiglie.

L’incontro, che si terrà mercoledì 6 novembre a Formigine alle ore 18.30 presso l’Auditorium Spira mirabilis (via Pagani 25) rientra all’interno delle iniziative di orientamento scolastico e lavorativo rivolte ai giovani formiginesi ed illustra diverse opportunità di formazione e di lavoro, con il supporto degli imprenditori del territorio.

L’evento vedrà l’intervento del Sindaco di Formigine Maria Costi e dell’Assessore per Formigine Città sicura e dello sviluppo Corrado Bizzini, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale.

“Come Amministrazione cerchiamo di tenere vicini il mondo del lavoro e quello della scuola - afferma l’Assessore alle Attività Produttive Corrado Bizzini - per aiutare i ragazzi e le loro famiglie in questa fase spesso critica di passaggio e facilitare l’ingresso in un mondo del lavoro sempre più innovativo e competitivo.”

Ospiti dell’incontro saranno inoltre Monica Salvioli dell’Ufficio studi di Lapam, Cristian Favarin di Zenit Formazione, Gloria Gaspari di Cooltech, il comandante della Polizia Locale di Formigine Marcello Galloni, Riccardo Pisani, direttore di Modena Hospitality, e Andrea Leonardi, designer freelance.

All’evento seguiranno nel mese di novembre incontri nelle scuole con piccole e medie imprese del territorio, mentre sono già partite invece le visite aziendali delle classi terze presso Tellure Rôta, Modula, Form Bags, Worgas, RCM e Opocrin.