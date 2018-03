Curiosità Modenesi | Come il Risorgimento ha influito sui nomi di strade e piazze

La Modena che vediamo oggi, come molte altre città, e’ il risultato delle varie epoche storiche che l’hanno preceduta. Eppure nessuna citta’ e la somma delle fasi del suo passato, in quanto a volte gli addendi vengono velati o fatti scomparire per interesse politico o per motivi ideologici. A Modena un esempio lampante sono le vie che vedono protagonisti i personaggi e i luoghi del Risorgimento, ovvero l’epoca in cui Modena e’ passata da capitale del Ducato Estense a cittadina del Regno d’Italia Sabaudo.

Con l’introduzione di Modena nel Regno d’Italia, il primo obiettivo fu quello di inserire elementi risorgimentali nella vita quotidiana, e quale metodo migliore se non modificando i nomi di piazze e strade? Per esempio, ad un modenese di fine Ottocento, Roma era la capitale di uno stato straniero, eppure oggi si chiama così, mentre in passato aveva il nome di Piazza Castello, in quanto li vi era un castello e dietro appunto vi era Porta Castello, nella zona attuale del Tempio.

Un altro esempio fu Largo Garibaldi, in passato noto come Largo Porta Bologna, ovvero l’area in cui vi era la porta che dava su Bologna, fino agli anni ‘50 dell’Ottocento una considerata come città straniera. Diversa è la storia di piazza Mazzini, creata ad hoc dell'ex ghetto voluto dagli Estensi.

Infine, via di particolare interesse in questa storia e’ certamente via Farini, quella che collega via Emilia con piazza Roma. Chi era Luigi Carlo Farini? Fu il dittatore dell’Emilia, tra cui Modena, tra il 1859 e il 1861. Fu nominato dittatore dal re Sabaudo, e fu l’organizzatore del “referendum” che chiedeva ai modenesi se volessero entrare nel Regno di Sardegna. E qui si spiega perché proprio quella via ha quel nome.