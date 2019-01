Dalla Spagna a Modena. Un romanzo che racconta i sei anni di Pablo da modenese

Sei anni di storie concentrate in una, che si riassume in queste 400 pagine piene di emozioni, nascoste sotto la trama di un intrepido thriller di suspance. La sinossi mescola finzione e realtà: un giovane infatuato delle meraviglie che trova a Modena, una telefonata inquietante e un caso complicato da risolvere.

Pablo Ballester, lo scrittore giá piuttosto conosciuto a Modena, si è innamorato ben presto della città e sottolinea in una frase la maestosità della Ghirlandina: "un anziano chiese a Gerardo in Piazza Grande perché fosse seduto a guardare la Torre. - Dovrebbe esserci un motivo? - rispose il giovane - lei, da sola, così bella, così storta. È più di una storia avvincente..."

Scritto in spagnolo, il segreto del titolo in italiano di questo libro si scoprirà soltanto perdendosi tra le sue parole, e si potrà trovare in italiano da settembre di quest'anno. Pablo ci racconta quanto è orgoglioso di questo riconoscimento: "Visto che ogni tanto sembra che i cittadini di Modena non siano consapevoli della bellezza che li circonda , sono felicissimo che tutti loro possano,leggendone un pezzettino, riscoprire la grandezza di questa città".