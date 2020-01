Sassuolo. Youth Festival 2020 scalda i motori in vista di giugno

L’evento organizzato a Sassuolo dall’Associazione Pandora si farà come ogni anno a fine Giugno, precisamente da Mercoledì 24 a Domenica 28 Giugno 2020 e sarà ricco di novità, a cominciare dalla location. Abbandonerà il Parco Ducale, diventato ormai troppo “stretto” per i grandi progetti che i ragazzi hanno in mente ma si sposterà di poco, circa 1 km, vicino a dove tutto era iniziato 9 anni fa. La zona individuata nei pressi delle piscine e del nuovo polo scolastico è un’enorme area verde di circa 34.000 Mq che si affaccia sulle colline. Appena al di fuori del centro abitato per recare meno disturbo possibile alle zone residenziali ma allo stesso tempo facilmente raggiungibile a piedi o in bicicletta dal centro di Sassuolo. Logisticamente perfetto anche per la grande disponibilità di parcheggi e la facilità di arrivo grazie alla circonvallazione.

Dall’Associazione Pandora assicurano che sarà un’edizione ricca di novità, di sorprese mai viste prima in zona. Strutture sempre più grandi in grado di assorbire al meglio le migliaia di persone che frequentano l’evento (circa 30.000 le presenze totali dell’edizione 2019) con lo scopo di rendere il Festival un punto di riferimento della socializzazione e dell’aggregazione non solo del Distretto Ceramico, ma dell’intera Regione, riunendo le diverse generazioni in una settimana ricca di eventi all’insegna dello stare insieme.

L’evento, patrocinato dal Comune di Sassuolo e sostenuto da diversi Sponsor, punta quindi in alto pur mantenendo ampio il target a cui si rivolge. Non solo giovani quindi, con un programma creato per coinvolgere l’intera cittadinanza ed attrazioni pensate per strizzare l’occhio a tutte le età, dai più piccoli ai più grandi. Sono confermati i Food Truck provenienti da tutta Italia e i Tornei. La musica sarà la colonna portante del Festival con artisti di fama nazionale ed internazionale e non mancheranno anche altri spettacoli.