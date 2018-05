Motor1days, parcheggi e trasporti ptenziati per raggiungere l'Autodromo

E' tutto pronto per i Motor1Days, 2 giorni all'insegna della passione per i motori con un ricco programma di attività in pista e in strada, test drive off road, intrattenimento, gaming e divertimento per tutta la famiglia.

Abbiamo attivato 3 parcheggi gratuiti dedicati ai visitatori dell'evento: 2 in prossimità dell'Autodromo e uno nei pressi del centro di Modena con servizio navetta gratuito.

Inoltre è stato potenziato il servizio del bus di linea n. 9 dalla Stazione FS di Modena all'Autodromo.

L'ingresso ai Motor1Days è gratuito: per partecipare a tutte le attività in programma è obbligatoria la registrazione sul sito www.motor1days.com.