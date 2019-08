“ParchiAMO”, il verde pubblico come luogo di incontro, letture e attività ricreative

Prenderà il via, tra agosto e settembre, il progetto “ParchiAMO”, ideato e promosso dal gruppo di maggioranza “Insieme per San Cesario” e realizzato dall’Amministrazione Comunale, in collaborazione con associazioni e volontari del territorio.

Il progetto prevede quattro serate itineranti in alcuni parchi pubblici, del capoluogo e delle frazioni. Diverse le attività che animeranno il verde pubblico: dalle favole all’aria aperta all’animazione con giochi e baby dance.

“Gli obiettivi di questo progetto sono molteplici - spiega Sofia Biondi, assessore alla Cultura, Associazionismo e Volontariato - i nostri parchi comunali sono luoghi fondamentali del territorio; vogliamo coinvolgere i cittadini organizzando alcuni appuntamenti che portino a frequentare le aree verdi nelle ore serali. Questi appuntamenti mirano a stimolare l’incontro, soprattutto dei bambini, per far vivere ancora di più i parchi pubblici, ma anche per dare un’opportunità di uscire di casa e incontrare i propri vicini, per rinsaldare il senso di comunità fra i cittadini e riscoprire il legame con la natura."

Le attività che saranno promosse sono di diverso tipo: lettura di favole, baby dance, giochi e attività ricreative e di aggregazione, ninne nanne della buonanotte, anche se il vero obiettivo di questi appuntamenti è favorire l’incontro fra i cittadini. Non saranno comunque trascurati i contenuti culturali, infatti la programmazione prevede di toccare temi della nostra tradizione, ma anche scoprire culture e tradizioni da diverse parti del mondo.

“Abbiamo pensato a quattro semplici serate per incontrarci come comunità nei nostri parchi in paese e nelle frazioni - spiega Stefano Venturelli, consigliere del gruppo di maggioranza Insieme per San Cesario -. È un’iniziativa in cui crediamo molto e che dà il senso del progetto di comunità che vogliamo portare avanti, grazie anche alla collaborazione di volontari e associazioni. Questo è solo il primo di tanti progetti che il nostro gruppo sta ideando.”