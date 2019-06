Pavullo capitale del volo. Un concorso per bambini in onore di Leonardo da Vinci

La Fabbrica delle Arti di Pavullo per celebrare i 500 anni dalla morte del genio Leonardo da Vinci organizza un concorso a premi per bambini creativi.

I giovanissimi partecipanti sono invitati a realizzare una macchina volante ispirandoti alle creazioni di Leonardo da Vinci utilizzando materiali di scarto come carta, cartone, plastica, tessuti, legno e tanto altro, che possono essere prelevati gratuitamente anche dall’Emporio degli Scarti della Fabbrica.

Le opere dovranno essere consegnare all’Ufficio cultura del Comune di Pavullo entro lunedì 2 settembre 2019; le votazioni sono previste per martedì 3 settembre.

In occasioni delle premiazioni, previste per sabato 7 settembre, tutte le opere in concorso verranno esposte a Palazzo Ducale, creando un’istallazione aerea di grande suggestione che dialogherà con la mostra – video allestita presso la Galleria Contemporanea di Palazzo Ducale che racconta la storia dell’Aero Club di Pavullo dalla nascita fino ai giorni d’oggi.

L’istallazione rimarrà esposta al pubblico fino al 14 settembre in occasione della Festa Nati per Leggere, quest’anno è dedicata proprio al tema del volo.

Informazioni:

Dott.ssa Simona Negrini , Ufficio Cultura, Palazzo Ducale

via Giardini 3 – Pavullo nel Frignano, tel. 0536 29026

cultura@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it