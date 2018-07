Gli appuntamenti di Luglio con il Pettirosso, alla scoperta della fauna selvatica nel modenese

Con Luglio iniziano le iniziative del Pettirosso con appuntamenti informativi ed esperienziali a contatto con la natura. Il 14 luglio il ritrovo è alle ore 21 per parlare, osservare e liberare qualche esemplare di rapace notturno, per conoscere da più vicino animali come il barbagianni, il gufo, la piccola civetta ed l'ancora più piccolo assiolo, tutto questo a San Giacomo di Zocca in una cornice magica di un castagneto secolare che abbraccia un borgo antico ma sveleremo anche i segreti dei pipistrelli che nel tempo cadute le credenze vengono sempre più apprezzati dalle persone, anche se in quell'occasione i chirotteri non verranno rilasciati perchè rapaci notturni e pipistrelli non sono buoni amici anche se entrambe fanno incetta d'insetti.

Il 29 Luglio alle 17.30 visto il successo di tutti gli anni si ripeterà l'iniziativa del Pettirosso " L'itinerario dei perchè..." nato tanti anni fa dopo che ci si è accorti che la fauna selvatica non era assolutamente conosciuta e da qui sono nate dicerie, paure, superstizioni che con gli anni il Pettirosso ha tentato e riuscendoci in molti casi debellare. Negli anni ha anche nutrito arricchito l'itinerario e così si scopre il perchè della muta del serpente il palco di un cervo non sono corna come quelle della mucca, come crescono e perchè cadono tutti gli anni, perchè viene usato il mimetismo dagli animali il mimetismo perchè gli animali e così si va avanti nel bosco per vedere cosa fanno gli istrici con i loro aghi e come riconoscere se il bosco è abitato e da chi. L'appuntamento è presso la Cà Tassi alla riserva naturale delle Salse di Nirano. Sempre in luglio ci sarà anche l'ineguagliabile l'inimitabile notte delle civette che non ha ancora una data perchè dipende dalle civette quando saranno pronte quando si sentiranno di diventare regine della notte.