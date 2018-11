Apre la pista di pattinaggio in piazza a Maranello

Tra i due grandi alberi di Piazza Libertà è arrivata dallo scorso weekend la pista di pattinaggio su ghiaccio vero, un’installazione che durerà per tutto il periodo natalizio e oltre, fino al 13 gennaio del 2019. L’attrazione ha da subito riscosso interesse da parte del pubblico, ottenendo il plauso anche da parte delle attività economiche presenti nell’area circostante. “La pista di pattinaggio è parte integrante di un pacchetto di attività per il mese di dicembre e gennaio, previste dall’Amministrazione in collaborazione con il Consorzio Maranello Terra del Mito”, afferma l’assessore Nicola Montone.

“Per queste festività Maranello ha preparato un’offerta molteplice e diversificata: i tanti eventi organizzati presso la biblioteca Mabic, la festa di domenica 9 dicembre in Piazza Libertà con la tradizionale accensione del grande albero, le attività organizzate nei weekend di dicembre in collaborazione con gli esercenti di Piazza Unità d’Italia, la grande festa di Capodanno in centro, fino ad arrivare ai festeggiamenti con befana e burattini del 6 gennaio.

"Un programma ricco di eventi e di attività nel quale si inserisce la pista di pattinaggio che ci accompagnerà per tutto il periodo, oltre ad un un progetto di altissima qualità con luminarie e installazioni tutte da scoprire e da fotografare nelle varie aree della città - l’assessore sottolinea inoltre il ruolo di primaria importanza delle attività economiche locali coinvolte - al di là del nostro impegno organizzativo e di quello del Consorzio, è doveroso ringraziare le associazioni del territorio e alcune delle attività economiche locali che hanno contribuito in maniera fondamentale alla copertura dei costi di realizzazione della pista, permettendo così la fattibilità dell’intera operazione”.

Una pista capace di diventare anche palcoscenico: domenica 2 dicembre alle 17 accoglierà il “Dance Show on Ice!”, uno spettacolo su ghiaccio tra musica, magia ed eleganza con la campionessa europea Katia Attarantato insieme al corpo di ballo delle “Virtual”. Divertimento per grandi e piccini anche in Piazza Unità d’Italia: “Quest’anno la collaborazione con gli esercenti locali porterà sulla piazzetta addobbata con le luminarie anche la pista da quad, la casetta di Babbo Natale e tanto altro per far felici i più piccoli - sottolinea Marco Silvestri, presidente del Consorzio, che aggiunge - sempre più attività quest’anno hanno dimostrato di volere e poter mettersi in gioco insieme al Consorzio per la promozione del territorio. Per queste feste cittadini e turisti potranno godere delle luminarie, del Gratta e Sconta - l’iniziativa attraverso la quale si potranno ottenere sconti fino al 30% nei negozi partecipanti - e del Calendario dell’Avvento dedicato ai bambini: quasi una “caccia al tesoro” che li porterà a raccogliere le schede dei singoli giorni distribuite tra i negozi del centro e ottenere a gennaio un premio finale”.



Tante iniziative quindi, per terminare il 2018 con la notte dell’ultimo dell’anno in Piazza Libertà tra musica e intrattenimento con Radio Bruno e i DJ presenti, laser show e il tradizionale brindisi con panettone e pandoro offerti.