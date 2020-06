Pop italiano ed Indie, ecco la nuova canzone dell’esordiente Carati

Esce la nuova canzone di Carati, dal titolo “Tre maggio”. “A fine estate ti scorderai di me”, ripete Carati nel vero e proprio hook della sua nuova melodia. Già attivo in band del mondo rock, l’artista modenese è al suo esordio assoluto come solista.

La ricetta della musica di Carati è semplice: prendi il pop italiano, scarta i suoi elementi più radiofonici e telefonati, impastalo con i suoni più freschi dell’attuale filone indie, e guarnisci il tutto con una puntina di emo per sorprendere gli ospiti.

“Tre maggio” funziona perché è immediata, parla di situazioni da vita di tutti i giorni che ognuno di noi facilmente può aver vissuto e, cosa non secondaria, ha un ritornello che entra in testa in modo fin troppo agile. Non indifferente per un ragazzo che ci sta presentando la sua prima canzone.

Enzo, in arte Carati, è un cantautore emiliano esordiente ma non nuovo al mondo della musica. Già visto sul palco come cantante della band pop punk Why Everyone Left con cui gira l'Europa dal 2014, durante la quarantena trova il tempo di riordinare le idee per un progetto indie pop, realtà musicale che segue da vicino da quasi dieci anni, anche se finora solo come spettatore.