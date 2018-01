Porta Aperta cerca volontari per dare lezioni di italiano agli ospiti stranieri

Porta aperta cerca volontari per avviare un percorso di sostegno all'apprendimento della lingua italiana per gli ospiti dell'associazione. Per diventare volontari in questo ambito non occorre essere necessariamente insegnanti e nemmeno laureati ma è utile avere una buona predisposizione alla conversazione, nella consapevolezza che questa attività sarà supportata da mediatori che faciliteranno il dialogo.

Disponibilità oraria del volontario da concordare in base alla propria disponibilità. Per illustrare meglio questa proposta ai cittadini interessati, è prevista una riunione per martedì 23 gennaio 2018 ore 18 presso il Centro Servizi Volontariato (Modena, viale Cittadella 30). Per informazioni e comunicare la propria partecipazione alla riunione del 23 gennaio vi chiediamo la cortesia di telefonare o inviare un sms al 329 72 36 079.

A dicembre 2017 è stata inaugurata in città, in via delle Suore 143, la Casa di Abramo, la seconda struttura di accoglienza di Porta Aperta, che si aggiunge a quella storica di Strada Cimitero San Cataldo.

Accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti e i rifugiati, come da Messaggio di Papa Francesco per la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato del 14 gennaio 2018, non è solo dare un tetto, da mangiare e da bere, ma è anche offrire gli strumenti linguistici e culturali per una reale integrazione. È per questo che Porta Aperta cerca volontari per avviare un percorso di sostegno all’apprendimento della lingua italiana per gli ospiti dell’associazione. Questa attività volontaria non è sostitutiva al percorso scolastico già attivato da Porta Aperta per ognuno degli ospiti ma integrativa, soprattutto in un’ottica di rafforzamento dei legami sociali con la comunità che l’associazione vuole offrire ai propri ospiti.