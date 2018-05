Grandemilia ha premiato la scuola, materiale didattico e tecnologico per oltre 400 classi

Grande festa, ieri domenica 20 maggio, nella nuova arena esterna del Centro Commerciale Grandemilia, per la chiusura della “Collection school”, iniziativa con la quale il Centro ha voluto dare un sostegno concreto alle scuole del territorio. Raccogliendo gli scontrini degli acquisti nei punti vendita del Centro o partecipando ad alcuni eventi speciali in galleria, insegnanti, alunni e genitori hanno consentito alle loro scuole di ottenere materiale didattico e tecnologico.

E le oltre mille presenze alla festa di premiazione sono conferma di un successo che ha visto aderire al progetto oltre 69 scuole dislocate in 30 comuni delle province di Modena e Reggio Emilia, per un totale di 439 classi, che si sono viste consegnare un montepremi complessivo di oltre 25.000 euro.

Racconta Fausto Simili, direttore di Grandemilia: “Ci è piaciuta da subito questa iniziativa che dà alle scuole un sostegno concreto in termini di supporto all’innovazione tecnologica, mentre premia i nostri clienti come genitori, insegnanti o nonni. Il clima che abbiamo respirato alla festa di ieri, assieme ai numeri registrati da questa iniziativa, ci danno una grande soddisfazione”.

“Il modo migliore per inaugurare la nuova Arena Grandemilia: grazie a tutti”, aggiunge il direttore. La cerimonia di premiazione delle scuole è stata infatti occasione per utilizzare in anteprima il nuovo spazio per eventi che il Grandemilia ha allestito all’esterno del Centro, e che da giugno a settembre, ogni mercoledì e sabato, ospiterà un ricco programma di musica, teatro e danza.

“Quello dell’Arena – conclude Simili - è un altro un progetto sfidante e ambizioso, realizzato grazie alla collaborazione dei migliori professionisti del territorio, e non solo, per offrire alla città una nuova occasione di incontro con la cultura, il divertimento e il talento. Vi aspettiamo”.

Gallery