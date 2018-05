Premi e selezioni internazionali per "Rudi", la web serie zombie tutta modenese

Premi e selezioni prestigiose anche da oltreoceano. L’ultimissima in ordine di arrivo viene dal “Lake View International Film Festival” in India. Sta raccogliendo riconoscimenti importanti la puntata pilota della serie web “Rudi”, progetto completamente “made in Modena”. L'episodio, infatti, si è aggiudicato due premi agli “Oniros Film Awards” di Aosta come migliore puntata di una serie web e miglior poster, e il premio come migliore serie web al “Voce Spettacolo Film Festival” di Matera. E la puntata inizia a raccogliere plausi anche all'estero con la selezione in gara al “Los Angeles Cine Fest”. Intanto, sono in corso i preparativi per la produzione dei prossimi episodi, le cui riprese partiranno a luglio nel centro storico di Modena.

Protagonista della storia è Rudi (interpretato da Christian Terenziani), ex infetto (simile in tutto e per tutto a uno zombie) guarito e liberato dalla sua aggressività e tornato umano. La vicenda si svolge in una Modena reduce da un'epidemia che ne ha decimato la popolazione e tanti ex infetti come Rudi vengono messi davanti a un bivio: andare in esilio per sempre o provare a reinserirsi nella società. Rudi sceglie di tornare a casa ma deve scontrarsi con un mondo che lo guarda con diffidenza, costringendolo ai margini. Ad aiutare il protagonista nella rinascita sarà Camilla, amica speciale, eccentrica quanto lui (Marianna Folli). Intanto, ai confini della città qualcosa di inquietante minaccia di tornare portando con sé un passato terribile.

Scritta e prodotta da Vincenzo Malara e diretta da Lillo Venezia e Piernicola Arena, la serie web “Rudi” può contare sul patrocinio del Comune di Modena, il sostegno dell'associazione Stoff e di Modenamoremio, e il contributo fondamentale di BPER Banca.

Dettagli sul progetto e la possibilità di sostenere la produzione al profilo Facebook “Rudi – la serie web” (https://www.facebook.com/rudi.laserieweb).