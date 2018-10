La premiata serie "Rudi" cerca comparse e attori. Aperti i casting a Modena

LA PRODUZIONE della premiata serie web ‘Rudi’ si avvia alla conclusione. E per le ultime riprese del progetto ‘made in Modena’, è aperta la ricerca di comparse e attori da coinvolgere nelle scene che verranno girate sabato 20, domenica 21 e lunedì 22 ottobre in città e provincia. In particolare si cercano persone tra i 25 e 50 anni per interpretare cuochi e dipendenti di un fast food. Inoltre, la produzione cerca urgentemente un attore tra i 50 e i 60 anni con barba bianca o grigia, che abbia l’attitudine da professore.

Per poter partecipare al casting i candidati dovranno inviare all’indirizzo email: rudiserieweb@gmail.com, allegando recapito Ttelefonico, due foto recenti in primo piano e figura intera e curriculum. Si prendono in considerazione figure anche senza esperienza. Scritta e prodotta da Vincenzo Malara e diretta da Lillo Venezia, la serie web “Rudi” può contare sul patrocinio e il contributo del Comune di Modena e di Bper Banca, e sul sostegno dell'associazione Stoff e di Modenamoremio Protagonista della storia è Rudi (interpretato da Christian Terenziani), ex infetto (simile in tutto e per tutto a uno zombie) guarito e liberato dalla sua aggressività e tornato umano. La vicenda si svolge in una Modena reduce da un'epidemia che ne ha decimato la popolazione e tanti ex infetti come Rudi vengono messi davanti a un bivio: andare in esilio per sempre o provare a reinserirsi nella società. Rudi sceglie di tornare a casa ma deve scontrarsi con un mondo che lo guarda con diffidenza, costringendolo ai margini.